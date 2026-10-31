Liam Lawson, descalificado del GP de México 2026: ¿qué infracción cometió y desde dónde arrancará?

La clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 terminó con un duro golpe para Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls fue descalificado por una infracción técnica y perdió el valioso octavo lugar que había conseguido este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) detectó una irregularidad en el sistema MGU-K, encargado de recuperar y entregar energía eléctrica. Después de que Lawson cruzó la línea al completar su vuelta más rápida de la Q2, la reducción de potencia no ocurrió de acuerdo con los parámetros exigidos por el reglamento.

Los comisarios revisaron la información del monoplaza número 30 y escucharon al piloto y a Racing Bulls. La escudería notificó la anomalía y argumentó que no había obtenido una ventaja deportiva. Sin embargo, la FIA determinó que la infracción ameritaba la exclusión de los resultados de la sesión.