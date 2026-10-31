Liam Lawson, descalificado del GP de México 2026: ¿qué infracción cometió y desde dónde arrancará?

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    Liam Lawson, descalificado del GP de México 2026: ¿qué infracción cometió y desde dónde arrancará?
    Liam Lawson perdió el octavo puesto conseguido en la clasificación del GP de México 2026 por una infracción al reglamento técnico de la FIA. FOTO: X

El piloto de Racing Bulls perdió su resultado en la clasificación por una irregularidad en el sistema eléctrico de su monoplaza; deberá salir desde el fondo de la parrilla

La clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 terminó con un duro golpe para Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls fue descalificado por una infracción técnica y perdió el valioso octavo lugar que había conseguido este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) detectó una irregularidad en el sistema MGU-K, encargado de recuperar y entregar energía eléctrica. Después de que Lawson cruzó la línea al completar su vuelta más rápida de la Q2, la reducción de potencia no ocurrió de acuerdo con los parámetros exigidos por el reglamento.

Los comisarios revisaron la información del monoplaza número 30 y escucharon al piloto y a Racing Bulls. La escudería notificó la anomalía y argumentó que no había obtenido una ventaja deportiva. Sin embargo, la FIA determinó que la infracción ameritaba la exclusión de los resultados de la sesión.

La resolución agravó un fin de semana complicado para el neozelandés. Durante la segunda práctica libre chocó con Max Verstappen en la zona del estadio, incidente por el que ambos recibieron una penalización de un puesto en la parrilla y un punto en su superlicencia. Lawson debía caer del octavo al noveno sitio, pero ahora tendrá que arrancar desde el fondo, sujeto a autorización. La descalificación es de la clasificación, no de la carrera.

Checo Pérez también afronta un desafío en el Gran Premio de México. El piloto de Cadillac quedó eliminado en la Q1 y registró el vigesimoprimer tiempo, mientras Lewis Hamilton conquistó la pole position con Ferrari, seguido de George Russell y Charles Leclerc. La exclusión de Lawson obliga a revisar el orden de salida.

El mexicano tratará de remontar este domingo 1 de noviembre, desde las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. Para Checo Pérez, el objetivo será avanzar desde la parte trasera en una prueba que marca su largada número 300 en la Fórmula 1, ante la afición que lo acompaña en casa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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