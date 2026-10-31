Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia del ICE en Miami

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia del ICE en Miami
    Inés Gómez Mont fue detenida en Miami tras casi cuatro años fuera del alcance de las autoridades mexicanas. VANGUARDIA

La conductora tenía una orden de aprehensión vigente en México por presunta defraudación fiscal; la FGR confirmó su detención

La conductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de ser detenida el viernes 30 de octubre en Miami, Florida. La captura ocurrió después de que permaneciera cerca de cuatro años fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con información publicada por El Heraldo de México, el nombre completo de la conductora aparece en el Sistema Localizador de Detenidos en Línea del ICE, donde también se identifica su país de origen. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su detención y señaló que será procesada conforme a los protocolos correspondientes.

Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU

Inés “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el procedimiento que seguirá en Estados Unidos ni sobre una posible entrega a las autoridades mexicanas.

¿EN QUÉ CENTRO DE DETENCIÓN DEL ICE SE ENCUENTRA INÉS ‘N’?

Aunque el registro del ICE permite consultar el estatus de la detención de la conductora, no se ha confirmado en qué instalación permanece bajo custodia.

El Heraldo de México informó que intentó contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para conocer el centro de detención, pero no obtuvo respuesta.

En Miami se encuentra el Krome North Service Processing Center, uno de los centros de procesamiento migratorio de la zona. Sin embargo, no existe confirmación de que Inés “N” haya sido trasladada a ese recinto.

La FGR indicó que la conductora será procesada conforme a los procedimientos correspondientes. Se espera que las autoridades de ambos países proporcionen información sobre los siguientes pasos del caso.

¿POR QUÉ TIENE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EN MÉXICO?

La detención de Inés “N” está relacionada con una investigación por presunta defraudación fiscal equiparada. Los antecedentes del caso se remontan a 2020, cuando la FGR comenzó a investigarla por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ese mismo año, la conductora pagó 10 millones 967 mil pesos a la Hacienda federal por contribuciones omitidas, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

En septiembre de 2021, la FGR acusó a Inés “N” y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en un esquema de malversación de recursos públicos por casi 3 mil millones de pesos.

Las acusaciones incluyeron presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de recursos mediante empresas señaladas como fantasma. Debido a que ambos se encontraban fuera de México, la Fiscalía solicitó órdenes de localización y captura internacionales a través de Interpol.

Sheinbaum informa que Interpol quitó ficha roja a los ‘delincuentes’ Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

JUEZA INVALIDÓ UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EN 2022

El caso tuvo un antecedente judicial el 9 de noviembre de 2022, cuando una jueza federal invalidó una orden de aprehensión contra Inés “N” por el delito de defraudación fiscal.

La resolución correspondió a una de las órdenes emitidas durante el desarrollo de las investigaciones. No obstante, la información difundida sobre la detención del 30 de octubre de 2026 señala que existe una orden de aprehensión vigente en México.

Por ahora, la conductora permanece bajo custodia del ICE en Estados Unidos, mientras se espera que las autoridades informen sobre su situación migratoria y el procedimiento relacionado con los requerimientos judiciales mexicanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
LAVADO DE DINERO
Investigaciones

Localizaciones


Miami

Personajes


Inés Gómez Mont

Organizaciones


ICE

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Noche de brujas

Noche de brujas
true

Guadalupe Taddei Zavala: la podredumbre morenista
Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas.

Accidente en la México-Querétaro moviliza a rescatistas: reportan un muerto y siete heridos
El Instituto Mexicano del Seguro Social publicará el 3 de noviembre la convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas.

IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria
Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre
El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa.

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
Realidad. Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, estudia en Florida, donde busca desarrollarse deportivamente en el basquetbol.

Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’
Con apenas 532 minutos en el Apertura 2026, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia.

Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional