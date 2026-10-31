Fallece bebé de ‘El Komander’; cancela concierto en Nuevo León

El cantante de música regional mexicana Alfredo Ríos, conocido como “El Komander”, atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su hijo José Eliseo Ríos Ávila, noticia que fue difundida este viernes 30 de octubre mediante un comunicado de su equipo de trabajo en redes sociales. A través de una esquela, familiares y colaboradores del intérprete expresaron sus condolencias por la muerte del pequeño y manifestaron su solidaridad con la familia Ríos Ávila. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

El mensaje compartido en las plataformas digitales del artista incluyó palabras de fe y consuelo para sus familiares: “Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”. El equipo de trabajo de Alfredo Ríos también expresó su pesar por la pérdida: “Lamentamos con profunda tristeza y compartimos su dolor por el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila. Descanse en paz”.

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EL KOMANDER HABÍA COMPARTIDO IMÁGENES DE SU HIJO EN REDES SOCIALES Aunque el cantante ha mantenido buena parte de su vida familiar fuera del foco público, meses antes había compartido fotografías del bebé en sus redes sociales. Durante una entrevista con la periodista especializada en música regional mexicana Mine “La China”, Alfredo Ríos presentó públicamente a la mayoría de sus hijos: Anahí, Kenia, Alfredo, Emiliano, Alejandro, Vicente y Perla. La noticia del fallecimiento de José Eliseo generó mensajes de condolencias y muestras de apoyo dirigidas al intérprete y sus familiares, quienes no han compartido más detalles sobre lo ocurrido.

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EL CANTANTE CANCELA PRESENTACIÓN EN NUEVO LEÓN Tras darse a conocer la muerte de su hijo, el equipo de representación de El Komander informó que el cantante no podrá presentarse en el evento programado para este sábado 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León. Mediante un comunicado publicado en una historia de Instagram, la administración del artista explicó que la decisión responde a la situación que atraviesan el intérprete y sus familiares. “Por medio del presente, informamos que, debido al lamentable fallecimiento de su hijo, Alfredo Ríos, ‘El Komander’, no podrá presentarse en el evento programado para mañana en Hidalgo, Nuevo León”, indicó el mensaje.

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El equipo ofreció una disculpa al público, a los organizadores y a quienes tenían previsto asistir al espectáculo. Sin embargo, no informó si la presentación será reprogramada ni cómo se atenderá a las personas que ya adquirieron boletos. Por ahora, la familia de Alfredo Ríos no ha informado sobre las causas de la muerte de José Eliseo y ha recibido muestras de solidaridad ante la pérdida.

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