Checo Pérez cumplirá 300 largadas en la F1 durante el GP de México 2026: horario y dónde ver

El Gran Premio de México 2026 tendrá un significado especial para Checo Pérez. El piloto tapatío celebrará este domingo su largada número 300 en la Fórmula 1, una marca que alcanzará ante su afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque el rendimiento de Cadillac anticipa una carrera cuesta arriba. Tras debutar con Sauber en 2011 y pasar por McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, Checo regresó esta temporada a la parrilla con Cadillac, escudería que vive su primer año en la máxima categoría.

Con seis victorias y 39 podios, el mexicano se convertirá en el séptimo piloto con más largadas en la historia, por encima del alemán Sebastian Vettel.

La celebración llega después de un sábado complicado. Cadillac cambió de manera preventiva la unidad de potencia del monoplaza de Checo Pérez, quien no registró tiempo en la tercera práctica libre. En la clasificación quedó eliminado en la Q1 con el puesto 21, mientras su compañero Valtteri Bottas terminó 22. El objetivo del mexicano será recuperar posiciones y buscar los primeros puntos del equipo en 2026. En la lucha por la victoria, Lewis Hamilton conquistó la pole position con Ferrari al detener el cronómetro en 1:16.514 minutos. El británico superó por apenas nueve milésimas a George Russell, de Mercedes, mientras Charles Leclerc se ubicó tercero.

El monegasco había encabezado las dos prácticas del viernes y Lando Norris fue el más rápido en la última sesión del sábado. Otro foco estará sobre Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes, que clasificó quinto, puede asegurar su primer campeonato mundial con terminar entre los nueve primeros, después de llegar a la Ciudad de México con una ventaja de 123 puntos sobre Russell. De concretarlo, sería el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. La carrera comenzará a las 2 de la tarde, y constará de 71 vueltas al circuito de 4.304 kilómetros, para completar 305.354 kilómetros. En México podrá seguirse por Canal 5, ViX, Sky Sports y F1 TV Pro.

El asfalto renovado generará dudas sobre el agarre y el desgaste de las llantas durante la carrera. La altitud del trazado capitalino reduce la carga aerodinámica y complica la refrigeración, factores que exigen una estrategia precisa.