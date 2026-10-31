Frente frío 4 amenaza a México: estos estados del norte tendrán lluvias fuertes, viento y temperaturas bajo cero

El frente frío número 4 se aproxima al noroeste de México y reforzará la probabilidad de lluvias en la región durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo. Para este 31 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, además de chubascos en Coahuila, Nuevo León y otras entidades. De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones meteorológicas estarán relacionadas con un canal de baja presión en el noroeste del país, la corriente en chorro subtropical y la humedad aportada por un río atmosférico.

También se prevén rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, así como temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

¿DÓNDE LLOVERÁ ESTE 31 DE OCTUBRE? El pronóstico del SMN contempla lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el noroeste: Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros: norte y centro de Baja California, así como noroeste de Sonora. Chubascos de 5 a 25 milímetros: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos. El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y generar encharcamientos e inundaciones en las zonas afectadas.

CLIMA EN SALTILLO: CIELO SOLEADO Y AMBIENTE AGRADABLE PREVALECERÁN ESTE SÁBADO EN LA CAPITAL COAHUILENSE De acuerdo con los datos de las fuentes oficiales de meteorología, la ciudad de Saltillo registrará hoy, sábado 31 de octubre, una jornada con ambiente templado y cielos mayormente soleados. Se prevé que la temperatura máxima alcance exactamente los 24 °C durante la tarde, tras haber iniciado con una mínima de 13 °C por la mañana. La jornada estará acompañada por vientos provenientes del norte con una velocidad de 9 mph (14 km/h). Para la segunda mitad del día y la noche, las condiciones se mantendrán estables con un cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitación diurna del 0% y nocturna de apenas un 5%. FRENTE FRÍO 4 REFORZARÁ LAS LLUVIAS EN EL NOROESTE El SMN mantiene vigilancia sobre el desplazamiento del frente frío número 4, cuya aproximación al noroeste del territorio nacional está prevista para la noche de este sábado y la madrugada del domingo. Su interacción con las condiciones atmosféricas de la región podría incrementar la probabilidad de precipitaciones en esa parte del país. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente y centro de México favorecerá condiciones más estables y una disminución en la probabilidad de lluvia en esas regiones.

¿QUÉ ESTADOS TENDRÁN TEMPERATURAS DE HASTA 40 GRADOS? A pesar de las lluvias y el descenso de temperaturas en algunas zonas serranas, el pronóstico también contempla ambiente caluroso en distintas entidades. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sur de Sonora. Norte y centro de Sinaloa. Oeste de Durango. Suroeste de Michoacán. Noroeste de Guerrero. Este y sureste de Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur. Este de Nuevo León. Este de San Luis Potosí. Nayarit, Jalisco y Colima. Sur de Guanajuato. Norte y suroeste de Puebla. Centro y sur de Morelos. Tamaulipas y Veracruz. Centro y este de Tabasco. Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONOSTICAN HELADAS EN ZONAS SERRANAS DE CHIHUAHUA Y DURANGO Para la mañana de este sábado, el SMN prevé temperaturas mínimas de -5 a 0 °C, con posibles heladas, en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. También se esperan valores de 0 a 5 °C en zonas altas del norte de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

VIENTOS DE HASTA 60 KM/H EN BAJA CALIFORNIA Y SONORA

El pronóstico de viento contempla velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en Baja California y Sonora. También se esperan vientos de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca. En otras entidades se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. Las regiones consideradas son Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

El SMN advirtió que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. También señaló que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Ante estas condiciones, el organismo recomendó mantenerse atento a los avisos meteorológicos y considerar los posibles efectos de las lluvias y el viento en las regiones pronosticadas.