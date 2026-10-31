Lewis Hamilton logra la pole del GP de México 2026; Checo Pérez queda 21 tras cambios en su Cadillac

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    Lewis Hamilton logra la pole del GP de México 2026; Checo Pérez queda 21 tras cambios en su Cadillac
    Lewis Hamilton conquistó su primera pole position con Ferrari en el GP de México 2026, mientras Checo Pérez enfrentó problemas con su Cadillac. FOTO: AP

El británico consiguió su primera pole position con Ferrari por una diferencia de nueve milésimas, mientras el mexicano quedó eliminado en la Q1 tras perderse la última práctica

Lewis Hamilton firmó la pole position del Gran Premio de México 2026 y devolvió a Ferrari al primer lugar de una clasificación que se resolvió por milésimas.

El británico marcó 1:16.514 en la Q3 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, y aseguró el sitio de privilegio para la carrera del domingo 1 de noviembre.

El siete veces campeón del mundo superó por apenas nueve milésimas a George Russell, de Mercedes, quien saldrá junto a él en la primera fila.

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Charles Leclerc terminó tercero, a 0.119 segundos de su compañero de Ferrari, mientras Max Verstappen obtuvo el cuarto mejor registro, aunque arrastra una sanción de una posición en la parrilla.

La actuación permitió a Hamilton conquistar su primera pole para Ferrari y llegar a 105 en su trayectoria en Fórmula 1.

El resultado cobró valor después de un viernes accidentado: el británico perdió tiempo de rodaje en la segunda práctica libre por un problema de potencia que lo obligó a detener su monoplaza.

Ferrari había mostrado velocidad desde el comienzo del fin de semana, con Leclerc al frente de las dos sesiones del viernes.

Sin embargo, la tercera práctica fue para Lando Norris, quien superó a Kimi Antonelli por una milésima, antes de que Hamilton encontrara la vuelta decisiva cuando estaba en juego la primera posición de salida.

Antonelli clasificó quinto y llegará a la carrera con la oportunidad de asegurar el campeonato de pilotos.

En contraste, Oscar Piastri quedó eliminado en la Q2, en el puesto 13, una de las sorpresas del sábado. La sesión también tuvo una interrupción por un problema en el Aston Martin de Fernando Alonso.

El Gran Premio de México se correrá este domingo a las 2 de la tarde, sobre 71 vueltas al circuito capitalino de 4.304 kilómetros.

La transmisión en México estará disponible por Canal 5, Sky Sports y F1 TV, en una carrera con implicaciones tanto para el campeonato como para los equipos.

En el otro extremo de la clasificación quedó Checo Pérez, quien terminó en el lugar 21 con un tiempo de 1:19.105 y fue eliminado en la Q1.

El piloto mexicano solamente superó a su compañero Valtteri Bottas, último entre los 22 participantes, por lo que tendrá una exigente remontada frente a su afición en el Gran Premio número 300 de su trayectoria.

La situación se agravó durante la tercera práctica libre, cuando Cadillac decidió cambiar preventivamente la unidad de potencia del coche de Checo Pérez.

El tapatío dio una vuelta de instalación, pero no registró tiempo cronometrado, con lo que perdió su última oportunidad de probar ajustes antes de la clasificación. Tampoco había encontrado ritmo el viernes, cuando terminó en el puesto 18 de ambas sesiones.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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