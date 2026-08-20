Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030: ¿por qué decidió quedarse pese a la crisis?

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    Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030: ¿por qué decidió quedarse pese a la crisis?
    Max Verstappen permanecerá como el rostro de Red Bull mientras el equipo intenta regresar a la cima de la Fórmula 1. FOTO: AP

La escudería austriaca apuesta por su figura histórica para recuperar el dominio bajo el proyecto técnico encabezado por Laurent Mekies

Red Bull apagó las dudas sobre el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1. El equipo anunció hoy que el neerlandés extendió su contrato hasta el final de la temporada 2030, dos años más que el acuerdo anterior, que vencía en 2028. La renovación frena los rumores que lo colocaban en Mercedes o McLaren.

El movimiento llega en un momento delicado. Red Bull atraviesa una campaña 2026: todavía no gana, ocupa el cuarto lugar del Campeonato de Constructores y Verstappen está a 110 puntos del líder Kimi Antonelli.

Pese al retroceso con el nuevo reglamento, el tetracampeón respaldó el proyecto de Laurent Mekies.

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“Estoy contento con la extensión del contrato. Tenemos a la mejor gente y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para volver a la cima”, afirmó Max, quien dejó claro que recuperar el dominio es el objetivo.

¿Por qué Verstappen se queda en Red Bull?

La continuidad responde a una relación de confianza. Verstappen ingresó al programa de Red Bull en 2014 y, en 2016, ganó el Gran Premio de España en su debut con la escudería principal. Desde entonces se convirtió en el rostro de la organización.

Juntos conquistaron cuatro campeonatos de pilotos, dos títulos de constructores y 71 Grandes Premios.

Red Bull le permite desarrollar proyectos fuera de la F1, especialmente su interés por las carreras de resistencia, libertad que pesó en su decisión.

La firma supone un voto de confianza para Red Bull Ford Powertrains, que en 2026 estrenó su unidad de potencia con Ford. Mekies considera al neerlandés una figura central para reconstruir al equipo y volver a pelear por campeonatos.

¿Hasta cuándo correrá Max Verstappen con Red Bull?

El contrato garantiza su presencia hasta concluir la temporada 2030. De cumplirlo, Verstappen llegará a 15 campañas consecutivas con Red Bull y podrá romper el récord de más Grandes Premios disputados para una misma escudería.

A los 28 años, reiteró que su meta es terminar su trayectoria en el conjunto que considera su “segunda familia”.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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