¿Qué dijo?: Max Verstappen pone en duda su continuidad en la Fórmula 1 por nueva reglamentación

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 volvió a quedar en el aire tras sus recientes declaraciones sobre el rumbo que ha tomado la categoría. El piloto neerlandés señaló que el final de su trayectoria en el campeonato podría estar más cerca de lo previsto y vinculó esta posibilidad con los cambios técnicos que se aplicarán a los monoplazas en los próximos años.

A sus 28 años y con cuatro campeonatos mundiales en su historial dentro de la Fórmula 1, el actual piloto de Red Bull Racing explicó que la nueva normativa no representa un incentivo para extender su carrera deportiva. Durante su participación en el podcast Up to Speed, el neerlandés comentó que el reglamento vigente no le genera la motivación suficiente como para mantenerse durante un periodo prolongado dentro de la parrilla.

El campeón fue directo al asegurar que su permanencia en la máxima categoría del automovilismo no está garantizada únicamente por el contrato que mantiene con su escudería. Aunque su vínculo laboral se extiende hasta 2028, dejó claro que su continuidad dependerá de qué tan satisfecho se sienta con la competencia en la nueva etapa técnica que se implementará.