¿Qué dijo?: Max Verstappen pone en duda su continuidad en la Fórmula 1 por nueva reglamentación

Automovilismo
/ 23 febrero 2026
    Las declaraciones del piloto abren el debate sobre su permanencia en la máxima categoría del automovilismo. FOTO: X/MAX VERSTAPPEN

Aunque tiene contrato con Red Bull hasta 2028, el neerlandés dejó claro que su continuidad dependerá de la satisfacción que encuentre en la nueva era técnica, mientras explora proyectos en competencias de resistencia

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 volvió a quedar en el aire tras sus recientes declaraciones sobre el rumbo que ha tomado la categoría. El piloto neerlandés señaló que el final de su trayectoria en el campeonato podría estar más cerca de lo previsto y vinculó esta posibilidad con los cambios técnicos que se aplicarán a los monoplazas en los próximos años.

A sus 28 años y con cuatro campeonatos mundiales en su historial dentro de la Fórmula 1, el actual piloto de Red Bull Racing explicó que la nueva normativa no representa un incentivo para extender su carrera deportiva. Durante su participación en el podcast Up to Speed, el neerlandés comentó que el reglamento vigente no le genera la motivación suficiente como para mantenerse durante un periodo prolongado dentro de la parrilla.

El campeón fue directo al asegurar que su permanencia en la máxima categoría del automovilismo no está garantizada únicamente por el contrato que mantiene con su escudería. Aunque su vínculo laboral se extiende hasta 2028, dejó claro que su continuidad dependerá de qué tan satisfecho se sienta con la competencia en la nueva etapa técnica que se implementará.

Verstappen incluso planteó la posibilidad de retirarse si las condiciones no cumplen con sus expectativas. Según explicó, no considera necesario continuar compitiendo si no encuentra motivación en el entorno actual del campeonato y aseguró que podría dar un paso al costado sin dificultades. En sus palabras, ahora busca priorizar aspectos personales, como el tiempo con su familia, por encima de la acumulación de más títulos.

Además de su participación en la Fórmula 1, el piloto ha comenzado a involucrarse en otros proyectos dentro del automovilismo. Este año, su equipo de GT3 estableció una alianza con Mercedes-Benz, lo que marca un nuevo paso en sus actividades fuera del campeonato.

Entre sus planes también se encuentra competir en pruebas de resistencia como las 24 Horas de Nürburgring y las 24 Horas de Le Mans, competencias que ha señalado como objetivos personales a futuro.

Para Verstappen, estas alternativas le permitirían mantenerse activo dentro del automovilismo sin depender exclusivamente de la Fórmula 1. Su postura abre nuevamente el debate sobre la duración de su carrera en la categoría, especialmente ante los cambios reglamentarios y sus nuevas prioridades fuera de las pistas. Aunque su contrato continúa vigente, el piloto ha dejado claro que su permanencia estará sujeta a la satisfacción que encuentre en esta nueva etapa del campeonato.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

