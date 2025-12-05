Norris, por el campeonato de la F1: domina las prácticas libres en Gran Premio de Abu Dhabi

Automovilismo
/ 5 diciembre 2025
    Norris, por el campeonato de la F1: domina las prácticas libres en Gran Premio de Abu Dhabi
    Norris marcó el ritmo en Yas Marina al liderar ambas prácticas, por delante de Verstappen y el resto de contendientes al título. FOTO: AP

Lando Norris se quedó con el mejor tiempo en las dos prácticas del GP de Abu Dhabi; Max Verstappen terminó segundo y se ‘prende’ la lucha por el título de automovilismo

Lando Norris comenzó el fin de semana decisivo con autoridad absoluta al marcar el mejor tiempo tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi 2025.

El piloto de McLaren registró 1:24.485 en la FP1 y 1:23.083 en la FP2, confirmando un ritmo superior en tandas cortas y enviando un mensaje claro en la lucha por el campeonato.

En la sesión matutina, Norris apenas superó por 0.008 segundos a su principal rival, Max Verstappen. Pero por la tarde amplió el margen a 0.363 segundos, consolidándose como la referencia en Yas Marina en el primer día de actividad.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Rayados: así llegan a la Vuelta de Semifinales del Apertura 2025

VERSTAPPEN NO PUDO CON EL LÍDER

El neerlandés terminó segundo en ambas tandas. En la FP1 estuvo prácticamente empatado con Norris, pero en la FP2 no consiguió replicar la mejora del británico.

Aun así, su ritmo de carrera lució consistente, por lo que Red Bull mantiene confianza de cara a la clasificación del sábado.

Detrás de los dos aspirantes al título, Charles Leclerc logró el tercer mejor tiempo en la FP1, mostrando un Ferrari competitivo en vueltas rápidas.

En contraste, en la FP2, quien ocupó ese lugar fue George Russell, con un Mercedes que dio un salto importante y quedó a solo 0.379 s del mejor registro del día.

El rendimiento de ambos equipos sugiere un cierre de temporada más apretado de lo previsto en la zona media-alta.

El australiano Oscar Piastri, compañero de Norris y también involucrado matemáticamente en la pelea por el Mundial, tuvo una jornada más discreta.

En la segunda práctica cayó hasta el 11º puesto, sin poder igualar el ritmo de Norris y dejando dudas sobre su preparación para la clasificación.

La clasificación del sábado será clave para definir el rumbo del título en la última carrera del año, pero por ahora, Norris ha tomado la delantera en Abu Dhabi.

