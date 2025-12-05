Norris, por el campeonato de la F1: domina las prácticas libres en Gran Premio de Abu Dhabi

Lando Norris comenzó el fin de semana decisivo con autoridad absoluta al marcar el mejor tiempo tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi 2025.

El piloto de McLaren registró 1:24.485 en la FP1 y 1:23.083 en la FP2, confirmando un ritmo superior en tandas cortas y enviando un mensaje claro en la lucha por el campeonato.

En la sesión matutina, Norris apenas superó por 0.008 segundos a su principal rival, Max Verstappen. Pero por la tarde amplió el margen a 0.363 segundos, consolidándose como la referencia en Yas Marina en el primer día de actividad.

VERSTAPPEN NO PUDO CON EL LÍDER

El neerlandés terminó segundo en ambas tandas. En la FP1 estuvo prácticamente empatado con Norris, pero en la FP2 no consiguió replicar la mejora del británico.