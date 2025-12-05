Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Rayados: así llegan a la Vuelta de Semifinales del Apertura 2025

Las Semifinales del Apertura 2025 se definirán este sábado con dos series que ofrecen escenarios distintos para los cuatro contendientes. Tras los primeros encuentros, Cruz Azul, Tigres, Toluca y Rayados de Monterrey se preparan para resolver su pase a la Final bajo condiciones claras y con el criterio de la tabla como factor determinante.

En la primera llave, Cruz Azul y Tigres llegan con la serie igualada tras el 1-1 registrado en la Ida. El resultado favorece al conjunto de San Nicolás, que obtuvo el segundo lugar en la fase regular y mantiene el beneficio del desempate por posición. Esto significa que cualquier empate en el marcador global permite a Tigres avanzar, siempre y cuando no sea superado en el resultado del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Verstappen, Norris y Piastri: qué debe pasar para que cada uno sea campeón en el GP de Abu Dhabi

Para el equipo dirigido por Cruz Azul, la ecuación es directa: necesita imponerse en el encuentro de vuelta. Ninguna igualdad le da acceso a la final, sin importar la cantidad de goles que se anoten. La única vía para mantenerse en competencia es un triunfo en territorio regiomontano.