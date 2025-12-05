Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Rayados: así llegan a la Vuelta de Semifinales del Apertura 2025
Los equipos llegan con escenarios distintos: Tigres y Monterrey tienen ventaja tras la ida, mientras que Toluca y Cruz Azul están obligados a ganar para continuar en la Liguilla
Las Semifinales del Apertura 2025 se definirán este sábado con dos series que ofrecen escenarios distintos para los cuatro contendientes. Tras los primeros encuentros, Cruz Azul, Tigres, Toluca y Rayados de Monterrey se preparan para resolver su pase a la Final bajo condiciones claras y con el criterio de la tabla como factor determinante.
En la primera llave, Cruz Azul y Tigres llegan con la serie igualada tras el 1-1 registrado en la Ida. El resultado favorece al conjunto de San Nicolás, que obtuvo el segundo lugar en la fase regular y mantiene el beneficio del desempate por posición. Esto significa que cualquier empate en el marcador global permite a Tigres avanzar, siempre y cuando no sea superado en el resultado del partido.
Para el equipo dirigido por Cruz Azul, la ecuación es directa: necesita imponerse en el encuentro de vuelta. Ninguna igualdad le da acceso a la final, sin importar la cantidad de goles que se anoten. La única vía para mantenerse en competencia es un triunfo en territorio regiomontano.
El segundo cruce presenta un panorama opuesto. Toluca, líder de la fase regular, llega a la Vuelta con la obligación de revertir el 1-0 sufrido ante Rayados de Monterrey. El equipo mexiquense requiere ganar para emparejar el global y aprovechar el criterio de la tabla, que lo favorece únicamente en caso de empate en la suma de los dos partidos. Cualquier otro resultado lo deja fuera.
Por su parte, el conjunto dirigido por Monterrey afronta la visita al Nemesio Diez con ventaja mínima pero suficiente para mantener el control de la serie. Un empate en la vuelta lo coloca en la Final, y un triunfo garantizaría su clasificación sin depender de criterios adicionales.
Las dos llaves se resolverán este sábado bajo horarios programados para la afición mexicana. Toluca recibirá a Rayados de Monterrey a las 19:00 horas (tiempo de México) en el Estadio Nemesio Diez, mientras que Tigres y Cruz Azul cerrarán la jornada a las 21:10 horas (tiempo de México) en el Estadio Universitario.
Ambos partidos serán transmitidos por TV Azteca, Canal 5 y ViX, en una noche que definirá a los finalistas del torneo y marcará el cierre de una semana intensa en la Liguilla. Los cuatro equipos llegan con escenarios distintos, pero con la misma obligación de resolver su boleto en 90 minutos que pueden reconfigurar el panorama del certamen.