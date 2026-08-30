Pato O’Ward gana en Milwaukee e iguala histórico récord de Adrián Fernández en IndyCar

Pato O’Ward volvió a colocar la bandera de México en lo más alto de la IndyCar. El regiomontano ganó este domingo la segunda carrera del fin de semana en el Milwaukee Mile, consiguió su segundo triunfo de la temporada 2026 y alcanzó las 11 victorias en la máxima categoría estadounidense de monoplazas, cifra con la que igualó el récord nacional de Adrián Fernández. El piloto del auto número 5 de Arrow McLaren completó las 250 vueltas al óvalo de 1.015 millas ubicado en West Allis, Wisconsin. O’Ward resistió la presión de Scott McLaughlin durante el cierre y lo superó por apenas 0.7916 segundos; Christian Lundgaard, compañero del mexicano, terminó tercero para completar un podio dominado por Chevrolet.

La victoria tuvo un valor especial porque Pato debió reconstruir su carrera. Arrancó segundo, junto al poleman Álex Palou, pero Josef Newgarden lo desplazó al tercer sitio en la salida. El panorama se complicó durante la primera detención bajo bandera amarilla, cuando un problema para asegurar la llanta trasera derecha prolongó el servicio de Arrow McLaren y lo mandó hasta el puesto 15.

PATO O’WARD APROVECHA LA ÚLTIMA PARADA Desde ahí, O’Ward remontó con paciencia y rebases agresivos. Para la vuelta 171 ya circulaba cuarto, detrás de McLaughlin, Will Power y Lundgaard. La última secuencia de abastecimientos terminó por abrirle la puerta: Arrow McLaren respondió con una parada rápida y el regiomontano quedó al frente en el giro 196, con 54 vueltas por disputar. Power, quien había tomado el liderato, recibió una penalización de paso por pits por exceder la velocidad permitida en la entrada, mientras Lundgaard perdió segundos durante su servicio. Pato quedó con pista libre y convirtió la oportunidad en una demostración de temple. McLaughlin redujo la diferencia cuando el mexicano encontró tráfico rezagado y llegó a colocarse a menos de un segundo. Sin embargo, O’Ward logró superar a Power, que estaba una vuelta atrás, recuperó aire y protegió la punta hasta la bandera a cuadros. David Malukas concluyó cuarto, Palou fue quinto y Kyle Kirkwood remontó desde la posición 24 hasta la sexta.

IGUALA EL RÉCORD MEXICANO DE ADRIÁN FERNÁNDEZ Milwaukee representó la segunda victoria de O’Ward en 2026. La primera llegó el 5 de julio en Mid-Ohio, donde derrotó a Lundgaard y encabezó el primer 1-2 de Arrow McLaren en IndyCar. Sus únicos dos podios de la campaña han terminado en triunfo, pero el resultado en Wisconsin adquirió una dimensión histórica. Con 11 victorias de por vida, Pato O’Ward empató a Adrián Fernández como el piloto mexicano con más triunfos en la historia de la principal categoría de monoplazas de Estados Unidos. Fernández obtuvo ocho éxitos en CART y tres en la Indy Racing League; su última celebración ocurrió en Fontana en 2004. El regiomontano, de 27 años, también consiguió su segunda victoria en el Milwaukee Mile, escenario en el que ya había ganado durante la temporada 2024.

Su próximo triunfo le permitirá superar en solitario a Fernández y convertirse en el mexicano más ganador de todos los tiempos en el serial. La jornada tuvo un desarrollo inusual. La prueba ganada por O’Ward era la Carrera 2 programada del doblete, pero fue la primera en concluir: la Carrera 1 del sábado había sido detenida por lluvia después de 90 vueltas y se reprogramó para más tarde el domingo. En medio de ese calendario alterado, Pato no dejó escapar su oportunidad y firmó una victoria que ya pertenece a la historia del automovilismo mexicano.