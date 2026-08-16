Pato O’Ward remonta 15 lugares en IndyCar y conquista el top cinco en Markham

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    Pato O’Ward remonta 15 lugares en IndyCar y conquista el top cinco en Markham
    Pato O’Ward llevó el Chevrolet número 5 de Arrow McLaren hasta la quinta posición en las calles de Markham. FOTO: X

Una penalización condicionó su fin de semana, pero el regiomontano aprovechó el caos y la estrategia para sumar puntos importantes

Pato O’Ward firmó una de sus remontadas más valiosas de la temporada 2026 de IndyCar. El piloto mexicano arrancó desde el lugar 20 y terminó quinto en el Ontario Honda Dealers Indy at Markham, disputado este domingo en el nuevo circuito callejero de Markham, Canadá.

El regiomontano sobrevivió al caos, avanzó 15 posiciones y rescató otro top cinco.

El fin de semana se había torcido desde la clasificación. O’Ward quedó fuera en la primera ronda tras recibir una sanción por obstaculizar a Romain Grosjean cuando regresaba a la pista después de pasar por la zona de escape.

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El castigo lo envió al fondo y lo obligó a correr con paciencia entre los muros.

La salida confirmó que no habría margen para errores. Pato comenzó a ganar terreno mientras aparecían contactos y banderas amarillas.

En la vuelta 20 quedó involucrado en un embotellamiento en la horquilla, luego de que Dennis Hauger tocara a Christian Rasmussen y al mexicano; sin embargo, el Chevrolet número 5 de Arrow McLaren salió sin daños graves y mantuvo viva la remontada.

Las neutralizaciones abrieron ventanas estratégicas. O’Ward evitó los choques de Mick Schumacher, Louis Foster y Kyle Kirkwood, y aprovechó las detenciones en pits para instalarse entre los diez primeros.

En la parte final entró con sus rivales durante una bandera amarilla y, con buen ritmo, escaló hasta la pelea por los puestos de honor.

El triunfo quedó en manos de Marcus Ericsson, quien superó a Grosjean a cinco vueltas del final. Will Power completó el podio y Álex Palou cruzó cuarto, justo delante de Pato.

Así, el mexicano pasó del sitio 20 al quinto, la mayor remontada entre quienes terminaron dentro del top cinco.

El resultado permite a O’Ward conservar la quinta posición del campeonato de IndyCar con 385 puntos, a 157 del líder Palou.

Aunque el título luce lejano, Markham dejó una señal: incluso cuando la clasificación complica todo, Pato tiene ritmo y capacidad para convertir una carrera cuesta arriba en una actuación de enorme valor.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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