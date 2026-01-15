Pato O’Ward seguirá como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

    Pato O’Ward se mantendrá como piloto de reserva de McLaren para la temporada 2026 de la Fórmula 1, reforzando la presencia mexicana en la máxima categoría del automovilismo. FOTO: MOTORSPORT

La escudería McLaren confirmó que el mexicano continuará dentro de su estructura como piloto de reserva para el Mundial de Automovilismo 2026

McLaren confirmó este jueves que el mexicano Pato O’Ward continuará como piloto de reserva del equipo para el Mundial de Automovilismo 2026 de la Fórmula 1, manteniéndose dentro de la estructura de la escudería británica por una temporada más en la máxima categoría del automovilismo.

La escudería McLaren detalló que O’Ward seguirá desempeñando un rol clave dentro del programa del equipo, el cual incluye trabajo constante en el simulador, apoyo en el desarrollo del monoplaza y disponibilidad inmediata para tomar el lugar de alguno de los pilotos titulares en caso de ser requerido durante el campeonato.

De esta manera, el piloto regiomontano continuará vinculado al equipo que tiene como pilotos titulares a Lando Norris y Oscar Piastri, quienes se mantienen como la alineación principal de McLaren de cara a una temporada histórica, marcada por importantes cambios técnicos y reglamentarios en la Fórmula 1 a partir de 2026.

McLaren también informó que el italiano Leonardo Fornaroli, actual campeón de la Fórmula 2, se suma al grupo de pilotos de reserva, formando parte del programa de desarrollo del equipo.

Fornaroli combinará labores de prueba y desarrollo junto a O’Ward, fortaleciendo la estructura de respaldo de la escudería para el nuevo ciclo reglamentario.

La confirmación de O’Ward como piloto de reserva se da en paralelo a su actividad principal en la IndyCar Series, donde competirá a tiempo completo con Arrow McLaren durante 2026.

El mexicano seguirá alternando su participación en el campeonato estadounidense con sus compromisos en Fórmula 1, una dinámica que ya ha mantenido en temporadas anteriores.

Desde su incorporación al programa de McLaren, Pato O’Ward ha participado en varias sesiones de pruebas, prácticas libres oficiales y jornadas de simulador, acumulando experiencia directa en monoplazas de Fórmula 1 y consolidándose como uno de los pilotos de reserva más activos dentro de la parrilla.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará en marzo en Australia, y McLaren contará nuevamente con el mexicano como una de sus principales opciones de respaldo, manteniendo viva la presencia de O’Ward dentro del paddock de la máxima categoría del automovilismo mundial.

