Pato O’Ward seguirá como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

McLaren confirmó este jueves que el mexicano Pato O’Ward continuará como piloto de reserva del equipo para el Mundial de Automovilismo 2026 de la Fórmula 1, manteniéndose dentro de la estructura de la escudería británica por una temporada más en la máxima categoría del automovilismo.

La escudería McLaren detalló que O’Ward seguirá desempeñando un rol clave dentro del programa del equipo, el cual incluye trabajo constante en el simulador, apoyo en el desarrollo del monoplaza y disponibilidad inmediata para tomar el lugar de alguno de los pilotos titulares en caso de ser requerido durante el campeonato.

De esta manera, el piloto regiomontano continuará vinculado al equipo que tiene como pilotos titulares a Lando Norris y Oscar Piastri, quienes se mantienen como la alineación principal de McLaren de cara a una temporada histórica, marcada por importantes cambios técnicos y reglamentarios en la Fórmula 1 a partir de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: John Harbaugh será el nuevo head coach de los Giants

McLaren también informó que el italiano Leonardo Fornaroli, actual campeón de la Fórmula 2, se suma al grupo de pilotos de reserva, formando parte del programa de desarrollo del equipo.

Fornaroli combinará labores de prueba y desarrollo junto a O’Ward, fortaleciendo la estructura de respaldo de la escudería para el nuevo ciclo reglamentario.