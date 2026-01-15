John Harbaugh será el nuevo head coach de los Giants

Los Giants de Nueva York alcanzaron un acuerdo con John Harbaugh para que se convierta en su nuevo head coach, de acuerdo con reportes recientes de medios especializados y fuentes cercanas a la liga. El entendimiento entre ambas partes se produjo tras una serie de reuniones presenciales en las instalaciones del equipo en East Rutherford, Nueva Jersey, mismas que fueron calificadas como positivas y decisivas para cerrar la negociación, a falta únicamente de los últimos detalles contractuales y el anuncio oficial. La directiva de los Giants, encabezada por el gerente general Joe Schoen y los propietarios John Mara y Steve Tisch, buscó desde el inicio del proceso a un entrenador con experiencia probada, liderazgo y capacidad para reconstruir un proyecto que ha tenido dificultades en las últimas temporadas. TE PUEDE INTERESAR: Derrick Henry actuará con Adam Sandler si supera las 2 mil yardas en la Temporada 2025 de la NFL

Tras la salida de Brian Daboll, la franquicia priorizó un perfil con amplio recorrido en la NFL y con antecedentes de éxito sostenido, cualidades que Harbaugh cumple tras casi dos décadas como entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore. Harbaugh, de 63 años, dirigió a los Ravens durante 18 temporadas, periodo en el que se consolidó como uno de los coaches más respetados de la liga. Bajo su mando, Baltimore fue un contendiente constante en la AFC, ganó múltiples títulos divisionales y conquistó el Super Bowl XLVII, además de clasificar de forma recurrente a los playoffs. Su ciclo con los Ravens llegó a su fin al concluir la temporada pasada, lo que abrió la puerta para que otros equipos iniciaran conversaciones con él de inmediato. Para los Giants, la llegada de Harbaugh representa un golpe de autoridad en su intento por recuperar estabilidad y competitividad en la NFC Este. La organización considera que su experiencia en vestidor, su enfoque disciplinado y su historial en instancias de alta presión pueden ser factores clave para enderezar el rumbo de un equipo que ha batallado tanto en resultados como en identidad de juego.