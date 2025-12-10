Pato O’Ward cierra el test de Yas Marina en séptimo y por delante del campeón de la F1, Lando Norris

Automovilismo
/ 10 diciembre 2025
    Pato O’Ward cierra el test de Yas Marina en séptimo y por delante del campeón de la F1, Lando Norris
    Pato O’Ward completó 127 vueltas y firmó el séptimo mejor tiempo del test en Yas Marina. FOTO: EFE

El regiomontano completó 127 vueltas y marcó un tiempo que lo colocó como el mejor McLaren del día, reforzando sus credenciales rumbo a una futura oportunidad en la Fórmula 1

La Fórmula 1 apenas terminó la Temporada 2025, pero este miércoles volvió a la pista con el tradicional test de postemporada en Yas Marina, donde los equipos trabajaron con neumáticos Pirelli 2026 y configuraciones especiales para simular la carga aerodinámica del próximo reglamento.

En ese contexto, el mexicano Pato O’Ward firmó una jornada destacada al concluir séptimo con McLaren.

El mejor tiempo del día lo dio el estadounidense Jack Crawford (Aston Martin) con 1:23.766, seguido por Paul Aron (Sauber) y Luke Browning (Williams).

TE PUEDE INTERESAR: ¡Hasta Profeco ‘se metió’!: Aficionados reportan fallas en la boletera para el México vs Portugal rumbo a 2026

Aunque estas marcas no son comparables entre equipos debido a programas distintos, sorprendió que O’Ward, quien realizó 127 vueltas, cerrara con 1:25.418, superando los registros de Oscar Piastri (P10) y del reciente campeón mundial, Lando Norris (P12).

La diferencia técnica entre autos explica parte del contraste: Norris y Piastri manejaron el mule car destinado exclusivamente a probar componentes de 2026, mientras que O’Ward utilizó el monoplaza en configuración estándar para el test de jóvenes pilotos.

Aun así, el mexicano no solo fue más rápido, también acumuló más información para McLaren, lo que le valió elogios internos y volvió a encender la discusión sobre si está listo para una oportunidad real en F1.

“Siempre es un gran día cuando puedes conducir un coche de Fórmula 1. Después de una sesión exitosa en los FP1 la semana pasada fue bueno poder seguir construyendo sobre eso.

“Cumplimos bien con nuestro plan, logrando un buen progreso y continuando aprendiendo cada vez más. Gracias al equipo por esta oportunidad; ha sido otro día brillante”, dijo el mexicano tras su participación.

Ferrari acaparó reflectores al trabajar con un prototipo de alerón delantero que simula la aerodinámica activa que debutará en 2026. Charles Leclerc y Lewis Hamilton rodaron con esta configuración, terminando P14 y P11 respectivamente.

Para Hamilton, además, fue el primer contacto con la baja carga aerodinámica del próximo reglamento tras perderse el test previo en Mugello.

El resto de la parrilla cumplió programas variados: Carlos Sainz completó 76 vueltas en su Williams; Mercedes trabajó con Frederik Vesti y Andrea Kimi Antonelli; mientras que Max Verstappen y Fernando Alonso no participaron.

El test dejó pocas conclusiones firmes, pero sí señales claras: Ferrari y Mercedes ya están volcados en 2026, los jóvenes aprovecharon el escaparate y O’Ward volvió a demostrar que está listo para más.

La F1 regresará en enero con los tests de Barcelona.

