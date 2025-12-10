Pato O’Ward cierra el test de Yas Marina en séptimo y por delante del campeón de la F1, Lando Norris

La Fórmula 1 apenas terminó la Temporada 2025, pero este miércoles volvió a la pista con el tradicional test de postemporada en Yas Marina, donde los equipos trabajaron con neumáticos Pirelli 2026 y configuraciones especiales para simular la carga aerodinámica del próximo reglamento.

En ese contexto, el mexicano Pato O’Ward firmó una jornada destacada al concluir séptimo con McLaren.

El mejor tiempo del día lo dio el estadounidense Jack Crawford (Aston Martin) con 1:23.766, seguido por Paul Aron (Sauber) y Luke Browning (Williams).

Aunque estas marcas no son comparables entre equipos debido a programas distintos, sorprendió que O’Ward, quien realizó 127 vueltas, cerrara con 1:25.418, superando los registros de Oscar Piastri (P10) y del reciente campeón mundial, Lando Norris (P12).

La diferencia técnica entre autos explica parte del contraste: Norris y Piastri manejaron el mule car destinado exclusivamente a probar componentes de 2026, mientras que O’Ward utilizó el monoplaza en configuración estándar para el test de jóvenes pilotos.

Aun así, el mexicano no solo fue más rápido, también acumuló más información para McLaren, lo que le valió elogios internos y volvió a encender la discusión sobre si está listo para una oportunidad real en F1.