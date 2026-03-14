¿Qué pasará con el calendario de la F1? Cancelan carreras en Bahréin y Arabia Saudita por crisis en Medio Oriente
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La FIA y la Fórmula 1 confirmaron que las carreras programadas en Sakhir y Yeda no se disputarán en la Temporada 2026 debido a la situación de seguridad en la región
La temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrió un cambio inesperado luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la propia categoría confirmaran la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, programados originalmente para disputarse en abril dentro del calendario del campeonato mundial.
Ambas carreras estaban previstas para celebrarse el 12 de abril en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, y el 19 de abril en el circuito urbano de Yeda, en Arabia Saudita.
Sin embargo, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente obligó a las autoridades del automovilismo a tomar la decisión de suspender los eventos para garantizar la seguridad de pilotos, equipos y personal logístico.
TE PUEDE INTERESAR: Inter UANE 2026 inicia en Saltillo con más de 800 estudiantes y competencias deportivas
En un comunicado oficial, la Fórmula 1 explicó que, tras una evaluación detallada de la situación en la región, se determinó que las condiciones no eran adecuadas para llevar a cabo las competencias.
La prioridad, señalaron, es siempre proteger a la comunidad del campeonato ante cualquier riesgo derivado del contexto geopolítico actual.
La cancelación de estas dos carreras modifica de forma significativa el calendario de la temporada. Con la eliminación de ambas fechas, el campeonato pasa de 24 a 22 Grandes Premios y deja un amplio espacio sin actividad durante el mes de abril.
De acuerdo con la programación actual, después del Gran Premio de Japón del 29 de marzo, la Fórmula 1 no volverá a competir hasta el fin de semana del Gran Premio de Miami, previsto para el 3 de mayo en Estados Unidos.
Aunque en un inicio se analizaron alternativas para reemplazar estas sedes, finalmente la organización optó por no agregar nuevas carreras en esas fechas. Además, las competencias de categorías soporte como Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se realizarán durante ese periodo.
La decisión marca uno de los ajustes más relevantes del calendario en los últimos años y refleja cómo la situación geopolítica internacional puede impactar directamente en el desarrollo de uno de los campeonatos deportivos más globales del mundo.