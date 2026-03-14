¿Qué pasará con el calendario de la F1? Cancelan carreras en Bahréin y Arabia Saudita por crisis en Medio Oriente

La temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrió un cambio inesperado luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la propia categoría confirmaran la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, programados originalmente para disputarse en abril dentro del calendario del campeonato mundial.

Ambas carreras estaban previstas para celebrarse el 12 de abril en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, y el 19 de abril en el circuito urbano de Yeda, en Arabia Saudita.

Sin embargo, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente obligó a las autoridades del automovilismo a tomar la decisión de suspender los eventos para garantizar la seguridad de pilotos, equipos y personal logístico.

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En un comunicado oficial, la Fórmula 1 explicó que, tras una evaluación detallada de la situación en la región, se determinó que las condiciones no eran adecuadas para llevar a cabo las competencias.