F1 cancelará los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita 2026 por conflicto en Medio Oriente

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrirá una modificación significativa después de que distintos reportes adelantaran la cancelación de las carreras programadas en Bahréin y Arabia Saudita, previstas para abril dentro del calendario oficial.

De acuerdo con información difundida por medios especializados y retomada por ESPN, la decisión responde a la situación de seguridad generada por el conflicto armado en Medio Oriente, donde se han registrado ataques y tensiones tras la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En este contexto, varios países del Golfo, incluidos Bahréin y Arabia Saudita, han sido objetivo de represalias y ataques con misiles o drones, lo que ha generado preocupación por la seguridad de equipos, personal y aficionados que participarían en los eventos.

TE PUEDE INTERESAR: Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026: Toluca confirma ruptura de ligamento

El calendario de la F1 se reduciría a 22 carreras

El Gran Premio de Bahréin estaba programado para celebrarse del 10 al 12 de abril, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita debía disputarse del 17 al 19 del mismo mes en el circuito urbano de Yeda.