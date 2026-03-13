F1 cancelará los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita 2026 por conflicto en Medio Oriente

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/ 13 marzo 2026
    F1 cancelará los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita 2026 por conflicto en Medio Oriente
    Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, programados para abril de 2026 dentro del calendario de la Fórmula 1, podrían ser cancelados ante la situación de seguridad que atraviesa Medio Oriente. FOTO: ESPECIAL

Esta decisión reducirá el calendario de la temporada y generaría un largo parón entre el GP de Japón y el de Miami

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrirá una modificación significativa después de que distintos reportes adelantaran la cancelación de las carreras programadas en Bahréin y Arabia Saudita, previstas para abril dentro del calendario oficial.

De acuerdo con información difundida por medios especializados y retomada por ESPN, la decisión responde a la situación de seguridad generada por el conflicto armado en Medio Oriente, donde se han registrado ataques y tensiones tras la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En este contexto, varios países del Golfo, incluidos Bahréin y Arabia Saudita, han sido objetivo de represalias y ataques con misiles o drones, lo que ha generado preocupación por la seguridad de equipos, personal y aficionados que participarían en los eventos.

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El calendario de la F1 se reduciría a 22 carreras

El Gran Premio de Bahréin estaba programado para celebrarse del 10 al 12 de abril, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita debía disputarse del 17 al 19 del mismo mes en el circuito urbano de Yeda.

Sin embargo, ante la inestabilidad en la región y los problemas logísticos que implicaría transportar a miles de trabajadores, ingenieros y toneladas de equipo, la organización de la categoría habría decidido no correr riesgos y suspender ambas fechas.

Si la cancelación se confirma oficialmente, algo que podría anunciarse en estos días del Gran Premio de China, el calendario de la temporada pasaría de 24 a 22 carreras, además de provocar un largo intervalo sin actividad entre el Gran Premio de Japón y el de Miami.

Una pausa inesperada en la Temporada 2026

Hasta el momento, las fuentes cercanas a la categoría señalan que las dos carreras no serían reemplazadas por otras sedes, debido al calendario ya saturado y a las dificultades logísticas que implicaría reorganizar la temporada en tan poco tiempo.

De confirmarse la medida, la Fórmula 1 afrontaría una pausa inusual en abril y continuaría su calendario regular hasta el siguiente compromiso programado en Miami a inicios de mayo, mientras la categoría sigue monitoreando la evolución del conflicto en Medio Oriente.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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