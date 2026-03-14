Inter UANE 2026 inicia en Saltillo con más de 800 estudiantes y competencias deportivas

Con la participación de estudiantes provenientes de distintos campus del norte del país, el Inter UANE 2026 inició sus actividades en Saltillo como parte de los festejos por el 52 aniversario de la Universidad Americana del Noreste. La primera jornada reunió a más de 800 universitarios que comenzaron a competir en diversas disciplinas deportivas y a participar en actividades culturales. Desde temprana hora, el campus Saltillo recibió a delegaciones procedentes de ciudades como Monclova, Torreón, Piedras Negras, Sabinas, Reynosa y Matamoros, además de estudiantes locales. También se integraron instituciones invitadas, entre ellas planteles de Lottus, la Universidad Tres Culturas y el Centro Universitario UTEG, que forman parte de la red educativa vinculada a la universidad anfitriona. TE PUEDE INTERESAR: Tadeo Santana, del Club León Saltillo, realizará visorias con C.F. Pachuca Las primeras competencias deportivas se desarrollaron durante el día en diferentes espacios del campus. Equipos de ambas ramas iniciaron su camino en disciplinas como béisbol, fútbol, basquetbol, flag football, ajedrez, softbol y voleibol. En varios encuentros se definieron las primeras victorias para algunos campus, que buscarán mantenerse en la disputa por los primeros lugares durante el resto del certamen.

Aunque las actividades deportivas comenzaron por la mañana, la jornada cerró oficialmente por la tarde con la ceremonia de inauguración del encuentro universitario. El acto se realizó en el gimnasio del campus y contó con la presencia de autoridades académicas y representantes del ámbito deportivo. Entre los asistentes estuvieron Fermín Muela, director general del Sistema UANE; Giovanni de la Peña, rector de la institución; Ana Cepeda, directora del campus Saltillo, y Mario Durón, coordinador deportivo de la universidad. También acudieron directivos de distintos planteles, así como invitados vinculados al deporte a nivel municipal y estatal. Uno de los invitados especiales fue el exjugador de la National Football League, Gabe Northern, quien presenció la ceremonia junto a estudiantes y autoridades educativas.

El protocolo inició con los Honores a la Bandera, realizados por la escolta y la banda de guerra del Colegio Ignacio Zaragoza. Posteriormente, el rector dirigió un mensaje de bienvenida a los participantes, en el que destacó la importancia de la convivencia entre campus y el impulso al deporte dentro de la vida universitaria. Tras las palabras de las autoridades, las delegaciones desfilaron sobre la duela del gimnasio, portando los colores de sus campus y tomándose la fotografía oficial del evento. La inauguración concluyó con un espectáculo cultural en el que participaron más de 50 estudiantes de los grupos artísticos de Saltillo, quienes presentaron un número escénico en colaboración con la compañía Circo Producciones La Carpa. Las actividades del Inter UANE continuarán este fin de semana en diferentes sedes de la ciudad. Entre los eventos programados para hoy destacan las competencias de porra y canto, además de la continuación de los torneos deportivos que forman parte del encuentro universitario.

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