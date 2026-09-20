Tatiana Calderón gana en NASCAR Brasil y se convierte en la primera mujer en lograrlo

Tatiana Calderón vivió este domingo uno de los días más importantes de su carrera al conquistar la victoria en el Óvalo de Curvelo, en Minas Gerais, y convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de la categoría general de NASCAR Brasil Series. La piloto colombiana, de 33 años, arrancó desde la decimoquinta posición al volante del Ford Mustang número 25, pero protagonizó una remontada que la llevó hasta lo más alto del podio después de 57 vueltas en el circuito brasileño.

Calderón comenzó su avance desde la primera competencia del día, en la que consiguió colocarse en la cuarta posición. Para el segundo compromiso, aprovechó un incidente en la parte delantera de la competencia, relacionado con el piloto Alfredo Ibiapina, para tomar el liderato y comenzar la pelea por el triunfo. En las vueltas finales, Felipe Malinowski, de Cavaleiro Sports, se mantuvo cerca de la colombiana y buscó adelantarla en los últimos giros. Calderón respondió con una defensa constante y administró su posición en cada curva del óvalo hasta recibir la bandera a cuadros.

La colombiana registró un tiempo de 33:56.418, apenas por delante de Malinowski, quien terminó con 33:57.945. El tercer lugar fue para Ricardo Mauricio, de Cavaleiro by Pole, con 34:04.369. El resultado representa también el primer triunfo de Calderón en NASCAR Brasil Series y marca un hecho inédito para la categoría, al ser la primera ocasión en que una mujer gana la competencia general. La victoria llegó, además, en un momento importante del campeonato, pues la fecha de Curvelo correspondió a la última válida de la temporada regular. Con este resultado, Calderón aseguró su lugar en los playoffs de la categoría. La postemporada comenzará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Autódromo de Chapecó. Después, los seis pilotos que avancen disputarán la última ronda del campeonato con tres carreras programadas en el Óvalo de Brasilia, los días 28 y 29 de noviembre. El triunfo en Brasil llega después de que Calderón también consiguiera recientemente un podio en el circuito de Bushy Park, dentro del GT Challenge de las Américas. Sin embargo, el resultado de este domingo tiene un significado especial: no solo sumó una victoria a su trayectoria, sino que abrió un nuevo capítulo para las mujeres en NASCAR Brasil.

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