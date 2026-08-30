¡Rozó la gloria! Daniel Suárez termina segundo en Daytona y va por el título de NASCAR

El mexicano Daniel Suárez volvió a quedarse a centímetros de la victoria en Daytona y cerró la temporada regular de la NASCAR Cup Series 2026 listo para pelear por el campeonato. El piloto de Spire Motorsports terminó segundo en la Coke Zero Sugar 400, detrás de Ryan Preece, y arrancará The Chase como sembrado 11. Suárez administró combustible durante la última etapa y avanzó al Top 10. Un choque de su compañero Carson Hocevar mandó la prueba a tiempo extra. El regiomontano reinició sexto y, con el apoyo de Michael McDowell, escaló al segundo lugar. ¡FINAL DE INFARTO EN DAYTONA! En la última vuelta el contacto entre Zane Smith y Tyler Reddick provocó un accidente múltiple. Dani evitó el caos y buscó superar a Preece, pero NASCAR activó la bandera amarilla cuando el Ford número 60 seguía adelante.

La carrera se extendió seis vueltas sobre las 160 programadas y el estadounidense logró su primera victoria en la Cup Series. Para Dani quedó un sabor agridulce: también fue segundo en Daytona durante 2025, entonces a sólo 0.031 segundos del ganador. Esta vez llegó con el boleto asegurado y ratificó la fuerza del Chevrolet número 7 antes de la fase decisiva. “Estuvimos muy cerca por segundo año consecutivo. Estoy feliz y orgulloso de llegar al Chase con este equipo”, expresó Suárez, convencido de que Spire tiene la fortaleza para competir por el título. DANIEL SUÁREZ, POR EL TÍTULO DE NASCAR El mexicano concluyó la fase regular en el puesto 11 y comenzará The Chase con 2,025 puntos. Será su tercera aparición en la postemporada, después de 2022 y 2024, y buscará mejorar el décimo lugar que logró hace cuatro años. El formato 2026 reúne a los 16 mejores durante las últimas 10 fechas, sin rondas de eliminación: el piloto que acumule más puntos será campeón.

Suárez llega respaldado por una de sus campañas más sólidas, marcada por su triunfo en la Coca-Cola 600 de Charlotte y la adaptación en su primer año con Spire. La batalla comenzará el domingo 6 de septiembre con la Cook Out Southern 500 en Darlington Raceway. Después de rozar la bandera a cuadros en Daytona, Dani Suárez entra a los Playoffs con velocidad y confianza. El mexicano quiere hacer historia en NASCAR.

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