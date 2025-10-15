Televisa transmitirá la Fórmula 1 por TV abierta: el GP de México confirmado y dos Grandes Premios más gratis

Grupo Televisa anunció oficialmente la firma de un acuerdo multianual con la Fórmula 1, convirtiéndose en la nueva casa del serial en México hasta 2028.

El convenio incluye la transmisión completa de las temporadas a través de Sky Sports, disponible en izzi y Sky, y el acceso vía streaming mediante izzi Go.

Lo más destacado es que la empresa confirmó que el Gran Premio de México será transmitido por televisión abierta, junto a otros dos Grandes Premios del calendario que también llegarán de forma gratuita al público.

