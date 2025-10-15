Televisa transmitirá la Fórmula 1 por TV abierta: el GP de México confirmado y dos Grandes Premios más gratis
Televisa firmó un acuerdo multianual con la Fórmula 1 para transmitir el campeonato hasta 2028
Grupo Televisa anunció oficialmente la firma de un acuerdo multianual con la Fórmula 1, convirtiéndose en la nueva casa del serial en México hasta 2028.
El convenio incluye la transmisión completa de las temporadas a través de Sky Sports, disponible en izzi y Sky, y el acceso vía streaming mediante izzi Go.
Lo más destacado es que la empresa confirmó que el Gran Premio de México será transmitido por televisión abierta, junto a otros dos Grandes Premios del calendario que también llegarán de forma gratuita al público.
Estos eventos adicionales serán anunciados próximamente, marcando el regreso de la Fórmula 1 a las pantallas abiertas tras varios años de ausencia.
Las transmisiones abarcarán prácticas, calificaciones, carreras sprint y los domingos de competencia. Con esto, Televisa busca ofrecer una cobertura integral, aprovechando sus plataformas lineales y digitales para acercar el espectáculo del automovilismo a nuevos públicos.
Además, la compañía destacó que el acuerdo refuerza su presencia en el deporte motor y amplía su oferta de contenidos deportivos, sumándose a otros derechos relevantes como la NFL, la Liga MX y eventos internacionales.
Con este movimiento, Televisa rompe el vínculo que mantenía la Fórmula 1 con Fox Sports México, asegurando estabilidad en la transmisión del campeonato más seguido del planeta.
El Gran Premio de México, que tiene contrato con la F1 hasta 2028, se mantiene como uno de los eventos más importantes del país, y ahora podrá disfrutarse de manera gratuita por millones de hogares mexicanos.
La noticia marca una nueva era para los fanáticos del automovilismo, con mayor acceso, nuevas plataformas y la promesa de un proyecto a largo plazo que consolida a Televisa como el nuevo hogar de la Fórmula 1 en México.