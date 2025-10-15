Mercedes confirma a Russell y Antonelli como su dupla oficial para la temporada 2026 de Fórmula 1

Automovilismo
/ 15 octubre 2025
    Mercedes confirma a Russell y Antonelli como su dupla oficial para la temporada 2026 de Fórmula 1
    George Russell y Kimi Antonelli serán la dupla oficial de Mercedes para la temporada 2026 de Fórmula 1. FOTO: MERCEDES-BENZ AG

La escudería de Brackley apostará por la combinación de experiencia y juventud para la nueva era de motores y reglamentos que comenzará en 2026

Mercedes-Benz ha puesto fin a semanas de especulación al confirmar oficialmente que George Russell y Kimi Antonelli serán los pilotos titulares del equipo para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en lo que representa el inicio de una nueva etapa para la escudería alemana.

El anuncio se realizó antes del Gran Premio de Estados Unidos, marcando así una decisión estratégica de continuidad rumbo al cambio de reglamento técnico que transformará por completo la categoría reina del automovilismo.

RUSSELL Y ANTONELLI, LA APUESTA DE MERCEDES PARA EL FUTURO

Con 27 años y varias victorias en su cuenta, George Russell se consolida como el pilar de experiencia dentro del equipo.

El británico ha sido clave en el proceso de desarrollo de Mercedes tras la salida de Lewis Hamilton y afrontará su quinto año con el equipo de Brackley.

“Estoy orgulloso de seguir representando a Mercedes. El 2026 marcará un nuevo desafío y estoy listo para liderar al equipo en esta nueva era”, declaró Russell tras el anuncio.

Por su parte, el italiano Kimi Antonelli, de apenas 19 años, continuará su ascenso meteórico dentro de la estructura de Mercedes.

Considerado una de las grandes promesas del automovilismo mundial, Antonelli debutó en Fórmula 1 este año y ya logró su primer podio en el Gran Premio de Canadá, lo que consolidó su lugar como el sucesor natural de Hamilton.

“Agradezco la confianza del equipo; he aprendido mucho este año y daré todo por devolver ese apoyo en la pista”, comentó el joven piloto.

LA VISIÓN DE TOTO WOLFF Y EL ENFOQUE HACIA 2026

El jefe del equipo, Toto Wolff, aseguró que la decisión fue tomada con visión a largo plazo. “George y Kimi representan perfectamente lo que queremos ser: un equipo equilibrado entre experiencia y juventud.

“Sabemos que 2026 traerá grandes desafíos técnicos y necesitamos estabilidad para enfrentarlos”, señaló el directivo a medios internacionales.

Mercedes no reveló los detalles de los contratos, pero según medios europeos, ambos pilotos habrían firmado acuerdos iniciales de un año, con opción de renovación según resultados.

La escudería buscará aprovechar la continuidad para desarrollar su nuevo monoplaza bajo las reglas híbridas de próxima generación, que prometen autos más ligeros y sostenibles.

La dupla Russell–Antonelli llega en un momento clave para Mercedes, que busca recuperar el protagonismo perdido frente a Red Bull, McLaren y Ferrari.

Con los nuevos motores que debutarán en 2026, el equipo de Brackley pretende regresar a la cima con una alineación que combina madurez, talento joven y visión de futuro.

Con este movimiento, Mercedes manda un mensaje claro: la reconstrucción está en marcha y su apuesta está puesta en una generación capaz de adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos tecnológicos de la Fórmula 1.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

