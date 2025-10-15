Mercedes confirma a Russell y Antonelli como su dupla oficial para la temporada 2026 de Fórmula 1

Mercedes-Benz ha puesto fin a semanas de especulación al confirmar oficialmente que George Russell y Kimi Antonelli serán los pilotos titulares del equipo para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en lo que representa el inicio de una nueva etapa para la escudería alemana. El anuncio se realizó antes del Gran Premio de Estados Unidos, marcando así una decisión estratégica de continuidad rumbo al cambio de reglamento técnico que transformará por completo la categoría reina del automovilismo. RUSSELL Y ANTONELLI, LA APUESTA DE MERCEDES PARA EL FUTURO Con 27 años y varias victorias en su cuenta, George Russell se consolida como el pilar de experiencia dentro del equipo. TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro conquista el Giro del Veneto y firma una nueva hazaña para el ciclismo mexicano

El británico ha sido clave en el proceso de desarrollo de Mercedes tras la salida de Lewis Hamilton y afrontará su quinto año con el equipo de Brackley. “Estoy orgulloso de seguir representando a Mercedes. El 2026 marcará un nuevo desafío y estoy listo para liderar al equipo en esta nueva era”, declaró Russell tras el anuncio. Por su parte, el italiano Kimi Antonelli, de apenas 19 años, continuará su ascenso meteórico dentro de la estructura de Mercedes. Considerado una de las grandes promesas del automovilismo mundial, Antonelli debutó en Fórmula 1 este año y ya logró su primer podio en el Gran Premio de Canadá, lo que consolidó su lugar como el sucesor natural de Hamilton. “Agradezco la confianza del equipo; he aprendido mucho este año y daré todo por devolver ese apoyo en la pista”, comentó el joven piloto. LA VISIÓN DE TOTO WOLFF Y EL ENFOQUE HACIA 2026 El jefe del equipo, Toto Wolff, aseguró que la decisión fue tomada con visión a largo plazo. “George y Kimi representan perfectamente lo que queremos ser: un equipo equilibrado entre experiencia y juventud. “Sabemos que 2026 traerá grandes desafíos técnicos y necesitamos estabilidad para enfrentarlos”, señaló el directivo a medios internacionales. Mercedes no reveló los detalles de los contratos, pero según medios europeos, ambos pilotos habrían firmado acuerdos iniciales de un año, con opción de renovación según resultados.