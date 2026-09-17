Bandéalo Fit Fest llega a Saltillo con ejercicio, música sinaloense y ambiente vaquero

La música regional mexicana y el entrenamiento funcional se encontrarán el próximo 27 de septiembre en la primera edición de Bandéalo Fit Fest, una experiencia que busca reunir actividad física, convivencia y elementos de la cultura vaquera en la Quinta Tamara, en Saltillo. El evento, creado por BodyTraining y La Finca Restaurante Bar, propone llevar el ejercicio a otro ritmo mediante una masterclass acompañada por música sinaloense en vivo. La jornada comenzará a las 9:30 horas y concluirá alrededor de las 15:00 horas.

La actividad principal será una masterclass de BodyTraining de 60 minutos, programada de 11:00 a 12:00 horas, en la que la música tendrá un papel central. La dinámica contará con una Guerra de Bandas en Vivo, con la participación de Banda del Norte y Banda Brava, para acompañar los ejercicios. De acuerdo con las organizadoras, la idea surgió de combinar dos elementos que pueden convivir dentro de una misma experiencia: el entrenamiento y la música regional mexicana.

“Desde que escucho la tambora es como que despierta mi energía. Luego las trompetas como que me empiezan a hacer que me mueva”, explicó una de las organizadoras durante la presentación del evento, al señalar que el ritmo de la banda también permite conectar con las raíces y tradiciones de la región. Además de la clase, las asistentes podrán participar en una clase de baile norteño con Astrid Sandoval, programada de 10:15 a 10:45 horas. Posteriormente habrá rifas, stands, alimentos, bebidas y espacios de convivencia. El concepto también incorpora elementos de la identidad vaquera. La organización adelantó que habrá caballos, música en vivo, souvenirs y espacios decorados para fotografías, con la intención de crear una jornada distinta a una clase de ejercicio convencional. “Las botas y el sombrero representan carácter, orgullo e identidad y, aunque en este momento nos vamos a quitar las botas y nos vamos a poner los tenis, ahora sí que será al ritmo de la banda sinaloense”, señalaron.

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COLABORACIÓN DE NEGOCIOS LOCALES Bandéalo Fit Fest también contará con la participación de diferentes empresas y emprendimientos de Saltillo, que aportarán productos, servicios y regalos para las asistentes. Entre las colaboraciones se encuentran La Becerrita, con accesorios vaqueros para rifar y venta de productos; Rice, que ofrecerá bebidas de jengibre y cúrcuma; Bio Eyes, con masajes relajantes y descontracturantes después de la masterclass; y La Bota Fina, que donará un sombrero y ofrecerá un 20 por ciento de descuento en sombreros a quienes presenten su boleto. También participarán Grupo AR, con agua embotellada, café, Gatorade y algunos alimentos; My Closet, que aportará un vale de mil pesos para canjear en la tienda, y Lúa Concept Store, que donará una pijama de satín. La organización informó que la respuesta al evento ha sido positiva y que, por cuestiones de capacidad y logística, quedan alrededor de 20 boletos disponibles. El acceso tiene un costo de 350 pesos e incluye un kit de bienvenida con paliacate temático, stickers, agua embotellada, una barrita snack y un llavero de recuerdo. Bandéalo Fit Fest se realizará el domingo 27 de septiembre, de 9:30 a 15:00 horas, en Quinta Tamara. La propuesta es sencilla: bailar, entrenar y convivir al ritmo de la banda sinaloense.

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