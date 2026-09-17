Black Diamonds presenta nuevo uniforme y arranca su segunda temporada de futbol americano

El futbol americano femenil tendrá nuevamente presencia de Saltillo con Black Diamonds, equipo que este jueves presentó oficialmente su nuevo uniforme, plantel y los planes para la segunda temporada de su historia. La presentación se realizó en un restaurante de Saltillo, uno de los establecimientos que respaldan al proyecto como patrocinador, donde la directiva compartió los objetivos que tendrá la escuadra durante esta nueva etapa.

Black Diamonds llega a la temporada 2026 con un campeonato en su historial, luego de conquistar la Liga LFM Arena de Monterrey en la modalidad Tazón durante su primer año de participación. Ahora, el reto será darle continuidad al proyecto y mantener el crecimiento deportivo de sus jugadoras. La presidenta del equipo, la licenciada Lluvisela, explicó que el propósito de Black Diamonds va más allá de competir en el terreno de juego, pues buscan construir un espacio en el que las mujeres puedan desarrollarse a través del deporte. “Significa continuar construyendo un proyecto deportivo donde nuestras jugadoras puedan crecer, competir y demostrar todo lo que son capaces de ser”, señaló. También explicó el significado del nombre del equipo. El diamante fue elegido como símbolo del proceso que atraviesan las integrantes, debido a que su formación requiere presión y transformación, conceptos que relacionan con los entrenamientos, las dificultades y los aprendizajes que viven como jugadoras. “Cada entrenamiento, cada esfuerzo, cada caída, cada aprendizaje y cada partido forman parte de nuestra transformación”, comentó la directiva.

TRABAJO COLECTIVO Al frente de la preparación deportiva estará nuevamente el coach Diego Martínez, quien destacó que el trabajo colectivo será uno de los principales fundamentos para afrontar la temporada. El entrenador reconoció que el futbol americano es un deporte de contacto que demanda preparación, pero también consideró que sus valores pueden trasladarse a distintos ámbitos de la vida. “Es un deporte de contacto, un deporte muy rudo, pero deja una responsabilidad muy grande y unos valores muy buenos que nos pueden servir dentro y fuera del campo”, explicó. Martínez señaló que el respeto, la responsabilidad y el compromiso serán parte del trabajo cotidiano, además de insistir en que cada posición tiene una función importante dentro del esquema. “Nadie es tan fuerte como todas juntas. Todas las posiciones son muy buenas; si falla una, no funciona nada”, afirmó. Para Black Diamonds, esta será apenas su segunda temporada, por lo que el cuerpo técnico pretende continuar con el proceso de preparación iniciado desde la pretemporada y trasladarlo a los partidos.

UNA CAPITANA AL FRENTE La responsabilidad de encabezar al equipo dentro del terreno de juego recaerá en Elsa Cárdenas, quien fue presentada nuevamente como capitana. Cárdenas señaló que portar el uniforme representa una responsabilidad con sus compañeras y con el trabajo que existe detrás del proyecto. “Somos un equipo formado por mujeres con diferentes historias, diferentes personalidades y diferentes experiencias, pero dentro del campo tenemos el mismo objetivo”, expresó. La capitana también llamó a sus compañeras a mantener la unión durante los partidos y los entrenamientos, al considerar que los resultados dependerán del esfuerzo colectivo. “Cada entrenamiento cuenta y cada vez que portemos este uniforme debemos recordar todo el trabajo que existe detrás de él”, agregó.

COMIENZA EL 20 DE SEPTIEMBRE Black Diamonds iniciará su temporada este domingo 20 de septiembre con un partido en los campos de La Moderna, en Monterrey. La competencia se desarrollará en categoría libre, modalidad que permite la participación de jugadoras de distintas edades. Actualmente, el plantel cuenta con integrantes de entre 16 y 23 años. El calendario contempla un cuadrangular con cuatro equipos. Además de Black Diamonds, participarán Valkirias, conjunto de Saltillo, y Pink Panthers, mientras que la organización todavía tiene pendiente confirmar públicamente al cuarto participante. Las saltillenses tendrán dos compromisos en Monterrey y dos más en Saltillo. Los encuentros se disputarán de manera consecutiva, uno cada fin de semana, aunque las sedes de los partidos que se realizarán en esta ciudad todavía están por definirse. La directiva también señaló que los detalles relacionados con el acceso y posibles costos de entrada para los encuentros están pendientes de confirmación.

NUEVA IDENTIDAD Uno de los momentos centrales de la rueda de prensa fue la presentación del uniforme que Black Diamonds utilizará durante la temporada. El diseño mantiene al negro como color principal, acompañado por detalles en plata y el símbolo del diamante. De acuerdo con la directiva, el negro representa la identidad del equipo, mientras que el plata simboliza la fuerza y el carácter de las jugadoras. El diamante, por su parte, representa el proceso de transformación que da identidad al proyecto. Durante la presentación también fueron anunciadas las jugadoras que integran el plantel: Emily Hernández, Iván Estrada, Sara Sosa, Joanna Flores, Elsa Cárdenas, Melanie Rangel, Frida Orozco, Samantha Saucedo, Minerva Valle, Arlet Moreno, Denise Santander, Denise Luévanos, Norma Sosa, Alexia Luévanos, Elizabeth Rodríguez, Maite Vázquez, Raquel Aguirre y Cristian Estrada. Black Diamonds invitó a la comunidad de Saltillo a seguir sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram y TikTok, donde se darán a conocer las próximas sedes, horarios y detalles de sus partidos como local.