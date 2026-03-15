Capitanes CDMX hace historia: clasifican por primera vez a Playoffs de la G League
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El equipo de la Ciudad de México aseguró su lugar en la Postemporada de la NBA G League 2026, firmando la mejor campaña de su joven historia
Capitanes de la Ciudad de México ya puede presumir un capítulo histórico en su camino dentro del basquetbol internacional. El conjunto capitalino aseguró su clasificación a los Playoffs de la NBA G League 2026.
Este logro que representa su primer pase a la postemporada desde que se incorporó al circuito de desarrollo de la NBA. La propia liga destacó el hito con el anuncio de que se trata de la primera clasificación de la franquicia a playoffs.
La clasificación no llega por casualidad. A estas alturas de la campaña, Capitanes se mantiene como uno de los equipos más sólidos del campeonato, con marca de 22 victorias y ocho derrotas, además de ocupar el primer lugar de la Conferencia Oeste, números que reflejan la consistencia que ha encontrado el equipo a lo largo de la temporada regular.
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El cuadro de la CDMX ya venía dando señales de que el boleto estaba cerca. Apenas unos días antes, la franquicia había derrotado al Wisconsin Herd para mantenerse en la cima del Oeste, en un resultado que la acercó de forma decisiva a la postemporada.
Ese triunfo fue uno más dentro de una campaña en la que Capitanes ha logrado sostenerse entre los protagonistas de la liga, algo que hoy se traduce en una clasificación con peso histórico para el deporte mexicano.
Este pase también tiene un valor simbólico para la ciudad y para el proyecto. Capitanes se convirtió en 2021 en una apuesta singular dentro de la G League al representar a México en una competencia dominada por organizaciones vinculadas directamente a franquicias de la NBA.
Ahora, con el boleto a playoffs en la mano, el club valida años de crecimiento y pone a la Ciudad de México en una vitrina aún más importante dentro del mapa del basquetbol continental.
Además, la clasificación llega en un momento clave del calendario. La G League indicó que los cruces, fechas y horarios de la primera ronda de los Playoffs 2026 serán anunciados una vez que concluya la temporada regular, programada para el 28 de marzo.
Es decir, Capitanes ya aseguró su lugar, pero todavía está en juego la posición final con la que buscará encarar la fase decisiva.
Para el basquetbol mexicano, el logro de Capitanes no solo significa una noticia deportiva, sino una señal de crecimiento estructural.