Capitanes CDMX hace historia: clasifican por primera vez a Playoffs de la G League

Capitanes de la Ciudad de México ya puede presumir un capítulo histórico en su camino dentro del basquetbol internacional. El conjunto capitalino aseguró su clasificación a los Playoffs de la NBA G League 2026.

Este logro que representa su primer pase a la postemporada desde que se incorporó al circuito de desarrollo de la NBA. La propia liga destacó el hito con el anuncio de que se trata de la primera clasificación de la franquicia a playoffs.

La clasificación no llega por casualidad. A estas alturas de la campaña, Capitanes se mantiene como uno de los equipos más sólidos del campeonato, con marca de 22 victorias y ocho derrotas, además de ocupar el primer lugar de la Conferencia Oeste, números que reflejan la consistencia que ha encontrado el equipo a lo largo de la temporada regular.

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