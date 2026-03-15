Andrea Kimi Antonelli gana el GP de China 2026: todos los récords de su victoria histórica

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Automovilismo
/ 15 marzo 2026
    Andrea Kimi Antonelli gana el GP de China 2026: todos los récords de su victoria histórica
    Andrea Kimi Antonelli celebró en Shanghái su primera victoria en Fórmula 1 al ganar el GP de China 2026, resultado con el que se convirtió en el segundo piloto más joven en triunfar en un Gran Premio y en el primer italiano en lograrlo desde 2006. FOTO: AP

El italiano firmó en Shanghái una de las victorias más impactantes de la Temporada 2026 de Fórmula 1, al romper varias marcas históricas con Mercedes

Andrea Kimi Antonelli escribió una página dorada en la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de China 2026, una carrera en la que no solo confirmó su enorme proyección, sino que además rompió varios récords históricos que colocan su nombre entre los grandes fenómenos generacionales del automovilismo.

El piloto de Mercedes se impuso en el circuito de Shanghái tras salir desde la pole position y comandar el 1-2 de su escudería, por delante de George Russell, mientras Lewis Hamilton completó el podio con Ferrari.

La victoria de Antonelli tuvo un peso especial por la dimensión de las marcas que dejó atrás. Con apenas 19 años, el italiano se convirtió en el segundo ganador más joven en la historia de la Fórmula 1, solo por detrás de Max Verstappen, quien logró su primera victoria en 2016 con 18 años.

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Además, el triunfo llegó apenas un día después de que también hiciera historia en la clasificación al convertirse en el piloto más joven en conseguir una pole position para un Gran Premio.

El fin de semana de Antonelli en China fue todavía más simbólico para su país. Su triunfo lo convirtió en el primer piloto italiano en ganar un Gran Premio de F1 desde Giancarlo Fisichella en Malasia 2006, rompiendo una sequía de dos décadas para Italia en la máxima categoría.

La propia FIA destacó que, tras haberse transformado en el poleman más joven el sábado, al día siguiente pasó a ser el segundo vencedor más joven de todos los tiempos.

En la pista, Antonelli mostró temple de veterano. Aunque Ferrari arrancó mejor y Lewis Hamilton tomó momentáneamente la punta, el joven de Mercedes recuperó el liderato muy pronto y sostuvo la ventaja incluso después de un bloqueo de neumáticos en las vueltas finales.

Cerró la competencia con la vuelta rápida y consolidó un fin de semana prácticamente perfecto en Shanghái.

La conquista del GP de China no solo representa la primera victoria de Andrea Kimi Antonelli en Fórmula 1, sino también la confirmación de que Mercedes encontró a una nueva figura para encabezar su proyecto.

En un deporte donde romper récords a tan corta edad suele ser señal de algo extraordinario, el italiano ya dejó claro que su nombre no solo pertenece al presente de la parrilla, sino también al futuro grande de la categoría.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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