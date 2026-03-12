Dwight Howard anuncia su retiro de la NBA y pone fin a una carrera histórica de más de dos décadas

Básquetbol
/ 12 marzo 2026
    Dwight Howard anuncia su retiro de la NBA y pone fin a una carrera histórica de más de dos décadas
    Dwight Howard se retira del baloncesto profesional tras más de 20 años de carrera en la NBA, donde conquistó un campeonato y se consolidó como uno de los pívots más dominantes de su generación. FOTO: ESPECIAL

El pívot estadounidense, campeón con los Lakers en 2020 y tres veces Jugador Defensivo del Año, confirmó su retiro del baloncesto profesional a los 40 años

El legendario pívot estadounidense Dwight Howard confirmó su retiro definitivo del baloncesto profesional, cerrando una trayectoria de 20 años marcada por logros individuales, dominio defensivo y un campeonato de la NBA.

El jugador dio a conocer la noticia mediante un mensaje emotivo en redes sociales, en el que explicó que llegó el momento de “quitarse la capa de Superman”, sobrenombre que lo acompañó durante gran parte de su carrera debido a su impresionante capacidad atlética y poder en la pintura.

Howard reconoció que todavía sentía que podía seguir compitiendo al más alto nivel, pero decidió dar un paso al costado para enfocarse en su vida personal, su familia y proyectos fuera de las canchas.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro pierde el liderato de la Tirreno-Adriático tras la cuarta etapa en Italia

Seleccionado como la primera elección del Draft de la NBA en 2004 por el Orlando Magic, Howard rápidamente se convirtió en una de las grandes estrellas de la liga. Durante su etapa en Orlando lideró al equipo hasta las Finales de la NBA en 2009 y se consolidó como uno de los mejores centros de su generación.

A lo largo de su carrera fue elegido ocho veces para el Juego de Estrellas, ganó tres premios consecutivos al Jugador Defensivo del Año y fue cinco veces parte del primer equipo All-NBA, consolidando su legado como uno de los interiores más dominantes del siglo XXI.

El punto culminante de su trayectoria llegó en 2020, cuando conquistó el campeonato de la NBA con Lakers de Los Ángeles, completando así una carrera llena de reconocimientos y momentos memorables.

Howard también defendió las camisetas de equipos como Rockets de Houston, Hawks de Atlanta, Hornets de Charlotte, Wizards de Washington y 76ers de Philadelphia antes de cerrar su etapa profesional jugando en Taiwán con los Taoyuan Leopards.

Además de su carrera en la NBA, el pívot formó parte del llamado “Redeem Team” de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, otro de los hitos de su trayectoria internacional.

Con su retiro, Dwight Howard deja un legado como uno de los grandes defensores y reboteadores en la historia del baloncesto moderno, recordado por su dominio físico en la pintura y por haber marcado una época en la NBA durante la primera década del siglo XXI.

