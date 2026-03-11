Los récords que ‘destrozó’ Bam Adebayo en el histórico juego de 83 puntos con el Heat en la NBA

La NBA vivió una de las actuaciones individuales más impactantes de su historia. El pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo, protagonizó una noche histórica al anotar 83 puntos en la victoria de su equipo 150-129 sobre los Wizards de Washington, una marca que lo coloca como el segundo máximo anotador en un solo partido en la historia de la liga.

Con esa cifra, Adebayo superó la legendaria marca de 81 puntos de Kobe Bryant, registrada en 2006 con los Lakers de Los Ángeles ante Toronto, un récord que había permanecido vigente durante dos décadas como la mayor anotación en un juego desde el mítico partido de 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962.

El pívot encestó 20 de 43 tiros de campo, incluidos 7 triples, y convirtió 36 de 43 tiros libres. Su dominio se reflejó desde el inicio del juego.

En el primer cuarto anotó 31 puntos, alcanzó 43 al medio tiempo y llegó al último periodo con 62 unidades, cifras que anticipaban una noche destinada a quedar grabada en los libros de historia del basquetbol.