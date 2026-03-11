Los récords que ‘destrozó’ Bam Adebayo en el histórico juego de 83 puntos con el Heat en la NBA
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El pívot de Miami no sólo superó la legendaria marca de 81 unidades de Kobe Bryant, sino que alcanzó un sinfín de marcas que crecieron su hito
La NBA vivió una de las actuaciones individuales más impactantes de su historia. El pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo, protagonizó una noche histórica al anotar 83 puntos en la victoria de su equipo 150-129 sobre los Wizards de Washington, una marca que lo coloca como el segundo máximo anotador en un solo partido en la historia de la liga.
Con esa cifra, Adebayo superó la legendaria marca de 81 puntos de Kobe Bryant, registrada en 2006 con los Lakers de Los Ángeles ante Toronto, un récord que había permanecido vigente durante dos décadas como la mayor anotación en un juego desde el mítico partido de 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962.
El pívot encestó 20 de 43 tiros de campo, incluidos 7 triples, y convirtió 36 de 43 tiros libres. Su dominio se reflejó desde el inicio del juego.
TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: estos son los escenarios que necesita el Tricolor para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
En el primer cuarto anotó 31 puntos, alcanzó 43 al medio tiempo y llegó al último periodo con 62 unidades, cifras que anticipaban una noche destinada a quedar grabada en los libros de historia del basquetbol.
Su actuación fue histórica por los 83 puntos, sino por la cantidad de récords individuales que rompió en un solo partido frente a los Wizards. A continuación, los principales hitos que estableció esa noche:
Récords históricos que rompió Bam Adebayo
1. Segunda mayor anotación en la historia de la NBA
Con 83 puntos, Adebayo superó el legendario registro de 81 puntos de Kobe Bryant (2006) y se convirtió en el segundo jugador con más puntos en un solo partido. Solo permanece por encima el mítico juego de 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962.
2. Récord de tiros libres anotados en un partido de la NBA
El pívot del Heat convirtió 36 tiros libres, estableciendo una nueva marca histórica de la liga.
3. Récord de tiros libres intentados en un partido
Además, lanzó 43 tiros libres, otra cifra nunca antes alcanzada en un juego de la NBA, superando registros previos de figuras como Chamberlain, Adrian Dantley y Dwight Howard.
4. Récord de franquicia del Miami Heat
Los 83 puntos también representan la mayor anotación en la historia del Heat, superando el antiguo récord de 62 puntos de LeBron James con la franquicia.
5. Una rareza estadística histórica
Adebayo se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la NBA en lograr en un mismo partido al menos 20 tiros de campo anotados y 25 tiros libres convertidos, una combinación extremadamente rara que anteriormente solo había conseguido Chamberlain.
Línea estadística completa de la noche
El partido terminó con una hoja de números impresionante: 83 puntos, 20 de 43 tiros de campo, 7 de 22 triples, 36 de 43 tiros libres, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 robos y 2 tapones.
Un detalle que dimensiona la hazaña
Antes de ese encuentro, la mejor marca de Adebayo en su carrera era 41 puntos, por lo que prácticamente duplicó su récord personal en una sola noche, algo extremadamente inusual incluso para superestrellas ofensivas de la liga.