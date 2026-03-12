Isaac del Toro pierde el liderato de la Tirreno-Adriático tras la cuarta etapa en Italia

El ciclista mexicano Isaac del Toro perdió el liderato de la clasificación general en la Tirreno-Adriático 2026 luego de finalizar en la décima posición durante la cuarta etapa, disputada sobre un recorrido de 213 kilómetros en territorio italiano.

La jornada estuvo marcada por un cierre explosivo en el que el neerlandés Mathieu van der Poel se quedó con la victoria de etapa tras un ataque en los últimos metros, superando al italiano Giulio Pellizzari, quien gracias a los segundos de bonificación asumió el liderato de la carrera.

Del Toro, que había llegado a esta etapa con la maglia azzurra de líder tras sus buenas actuaciones previas, se mantuvo durante gran parte del recorrido dentro del grupo principal y protagonizó ataques en las subidas finales del trayecto.

Incluso consiguió sumar puntos en el premio de montaña del ascenso a Tortoreto, mostrando su fortaleza como escalador.

Sin embargo, en el cierre de la etapa el ritmo impuesto por los favoritos terminó por fragmentar el pelotón y el mexicano perdió contacto con el grupo que disputó el sprint final, situación que le costó los segundos necesarios para conservar el liderato.