Isaac del Toro pierde el liderato de la Tirreno-Adriático tras la cuarta etapa en Italia

/ 12 marzo 2026
    Isaac del Toro pierde el liderato de la Tirreno-Adriático tras la cuarta etapa en Italia
    El mexicano Isaac del Toro perdió el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 tras la cuarta etapa, aunque se mantiene entre los principales contendientes de la clasificación general. FOTO: MEXSPORT

El ciclista mexicano cedió la maglia azzurra, luego de finalizar fuera del grupo que disputó el cierre de la jornada, quedando a solo segundos del nuevo líder en la clasificación general

El ciclista mexicano Isaac del Toro perdió el liderato de la clasificación general en la Tirreno-Adriático 2026 luego de finalizar en la décima posición durante la cuarta etapa, disputada sobre un recorrido de 213 kilómetros en territorio italiano.

La jornada estuvo marcada por un cierre explosivo en el que el neerlandés Mathieu van der Poel se quedó con la victoria de etapa tras un ataque en los últimos metros, superando al italiano Giulio Pellizzari, quien gracias a los segundos de bonificación asumió el liderato de la carrera.

Del Toro, que había llegado a esta etapa con la maglia azzurra de líder tras sus buenas actuaciones previas, se mantuvo durante gran parte del recorrido dentro del grupo principal y protagonizó ataques en las subidas finales del trayecto.

TE PUEDE INTERESAR: Mendy López es presentado como el nuevo manager de Saraperos de Saltillo

Incluso consiguió sumar puntos en el premio de montaña del ascenso a Tortoreto, mostrando su fortaleza como escalador.

Sin embargo, en el cierre de la etapa el ritmo impuesto por los favoritos terminó por fragmentar el pelotón y el mexicano perdió contacto con el grupo que disputó el sprint final, situación que le costó los segundos necesarios para conservar el liderato.

Tras el resultado, el italiano Giulio Pellizzari pasó a ocupar la primera posición de la clasificación general con apenas dos segundos de ventaja sobre Del Toro, lo que mantiene abierta la pelea por el título en las siguientes etapas de la competencia.

A pesar de ceder la punta, el joven ciclista mexicano continúa dentro de los principales aspirantes de la prueba italiana, considerada una de las carreras más importantes del calendario del UCI WorldTour, y buscará recuperar el liderato en las próximas jornadas.

La actuación de Del Toro sigue destacando en el pelotón internacional, ya que el corredor del UAE Team Emirates ha tenido una temporada sólida, incluyendo victorias recientes y protagonismo en varias competencias de alto nivel.

