Gabriela Jáquez impulsa a UCLA al Elite 8 y mantiene viva a México en la NCAA

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Básquetbol
/ 30 marzo 2026
    Gabriela Jáquez impulsa a UCLA al Elite 8 y mantiene viva a México en la NCAA
    Gabriela Jáquez aportó puntos y defensa en el triunfo de UCLA. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Gabriela Jáquez tuvo una actuación sólida en la victoria de UCLA sobre Minnesota en el Sweet 16, resultado que coloca a las Bruins en el Elite 8, donde enfrentarán a Duke en busca del pase al Final Four

La mexicana Gabriela Jáquez continúa destacando en el basquetbol universitario de Estados Unidos y se mantiene como la única representante tricolor con vida en el March Madness 2026, luego de que las UCLA Bruins women’s basketball vencieran con autoridad 80-56 a Minnesota en la ronda del Sweet 16.

La jugadora de UCLA volvió a aparecer en el cuadro titular y tuvo una actuación sólida en ambos lados de la cancha. Durante 32 minutos de juego, Jáquez registró 10 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 2 robos de balón, contribuyendo al dominio de su equipo en un encuentro que se inclinó desde los primeros periodos.

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El conjunto angelino mostró un juego colectivo efectivo, respaldado por su intensidad defensiva y buen movimiento de balón. Aunque el liderazgo ofensivo recayó en Kiki Rice, quien firmó 21 puntos, Jáquez fue pieza clave en la rotación y en el equilibrio del equipo, cumpliendo con su rol en momentos importantes del partido.

Con este resultado, UCLA aseguró su lugar en el Elite 8, instancia equivalente a los cuartos de final del torneo universitario de la NCAA.

Para Jáquez, este avance representa un paso importante dentro de su trayectoria colegial, especialmente en su última temporada como senior. Su constancia y aporte en ambos costados de la duela la han consolidado como una de las jugadoras confiables dentro del esquema de UCLA en el torneo más importante del basquetbol universitario.

La mexicana buscará mantener su nivel y seguir siendo factor para su equipo, que aspira a meterse entre los cuatro mejores del país. Mientras tanto, su presencia en esta instancia mantiene encendida la participación mexicana en la NCAA, ahora con la mira puesta en un posible histórico pase al Final Four.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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