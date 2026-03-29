MotoGP Austin 2026: Marco Bezzecchi gana el GP de las Américas y Marc Márquez remonta al quinto puesto

Marco Bezzecchi volvió a imponer condiciones en el Mundial de MotoGP al ganar este domingo el Gran Premio de Las Américas 2026, disputado en el Circuito de las Américas de Austin, una de las fechas más importantes del calendario por su peso internacional y por el reto técnico que representa el trazado estadounidense. El italiano dominó la competencia principal y firmó una nueva exhibición con Aprilia, en una jornada que también dejó reflectores sobre Marc Márquez, quien finalizó en el quinto lugar. Bezzecchi lideró la carrera rumbo a otra victoria de alto impacto en la campaña 2026, consolidando además un inicio de temporada notable dentro de la categoría reina.

La actuación del italiano no solo le permitió quedarse con el triunfo en territorio texano, sino también recuperar fuerza en la pelea por el campeonato, en una cita en la que Aprilia volvió a mostrar músculo frente al resto de la parrilla.

Detrás de él terminaron Jorge Martín en la segunda posición y Pedro Acosta en el tercer sitio, completando así el podio en Austin. En el caso de Marc Márquez, la carrera tuvo un matiz distinto. El español llegaba a una pista donde históricamente ha sabido marcar diferencia, pero en esta ocasión tuvo que remar contracorriente luego de los problemas arrastrados desde el fin de semana. Tras cumplir con una sanción de long lap en la competencia principal, el piloto logró recuperar terreno y cruzó la meta en la quinta posición, quedándose corto en su intento por meterse al podio, aunque dejando una remontada destacada en el GP de Las Américas. El triunfo de Bezzecchi en Austin refuerza su momento como una de las grandes figuras del arranque de la temporada 2026. Reuters reportó que fue su tercera victoria consecutiva del año y la quinta al hilo contando el cierre de 2025, una racha que lo coloca en una conversación histórica dentro del campeonato.

Además, con este resultado, el italiano retomó el liderato del Mundial, mientras MotoGP sale de Estados Unidos con la sensación de que Aprilia ha tomado el control del campeonato.

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