Jason Collins, primer jugador gay declarado en la NBA, lucha contra un cáncer cerebral terminal

Básquetbol
/ 12 diciembre 2025
    Jason Collins, primer jugador gay declarado en la NBA, lucha contra un cáncer cerebral terminal
    Jason Collins marcó un antes y un después en la NBA al convertirse en el primer jugador activo en declararse abiertamente gay, un legado que hoy trasciende el deporte. FOTO: ESPECIAL

El exbasquetbolista reveló que padece un agresivo tumor cerebral; su legado trasciende las canchas por ser el primer jugador activo de la NBA en declararse abiertamente gay

Jason Collins, exjugador de la NBA y figura clave en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+ dentro del deporte profesional, dio a conocer que enfrenta un cáncer cerebral en etapa terminal.

El expívot estadounidense confirmó que fue diagnosticado con glioblastoma grado 4, una de las formas más agresivas de esta enfermedad, con un pronóstico complejo pese a los tratamientos médicos a los que se ha sometido.

La noticia fue revelada por el propio Collins a través de un testimonio publicado en medios estadounidenses, donde detalló la rapidez con la que avanzó el padecimiento y el impacto físico y emocional que ha significado.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis del Real Madrid en LaLiga: Mbappé en duda y hasta 13 bajas ante Alavés

De acuerdo con los especialistas, se trata de un tipo de tumor con una esperanza de vida limitada, aunque el exjugador ha optado por continuar con terapias que incluyen quimioterapia, radiación e inmunoterapia experimental.

Collins disputó 13 temporadas en la NBA, militó en equipos como los Nets de Nueva Jersey, Hawks de Atlanta, Celtics de Boston y Wizards de Washington, y se retiró oficialmente en 2014.

Sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia del deporte más allá de sus números en la duela.

DSIzyR4E1sM

En 2013, Jason Collins se convirtió en el primer jugador activo de la NBA, y de las grandes ligas profesionales de Estados Unidos, en declararse abiertamente gay, un hecho que marcó un antes y un después en la visibilidad y la inclusión dentro del deporte de alto rendimiento.

Su anuncio fue respaldado por la propia liga, compañeros, figuras públicas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Desde entonces, Collins se mantuvo como una voz activa en favor de la diversidad, la igualdad y el respeto en el deporte, participando en campañas de concientización y eventos oficiales de la NBA como embajador de inclusión.

