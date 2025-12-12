Jason Collins, primer jugador gay declarado en la NBA, lucha contra un cáncer cerebral terminal

Jason Collins, exjugador de la NBA y figura clave en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+ dentro del deporte profesional, dio a conocer que enfrenta un cáncer cerebral en etapa terminal.

El expívot estadounidense confirmó que fue diagnosticado con glioblastoma grado 4, una de las formas más agresivas de esta enfermedad, con un pronóstico complejo pese a los tratamientos médicos a los que se ha sometido.

La noticia fue revelada por el propio Collins a través de un testimonio publicado en medios estadounidenses, donde detalló la rapidez con la que avanzó el padecimiento y el impacto físico y emocional que ha significado.

De acuerdo con los especialistas, se trata de un tipo de tumor con una esperanza de vida limitada, aunque el exjugador ha optado por continuar con terapias que incluyen quimioterapia, radiación e inmunoterapia experimental.

Collins disputó 13 temporadas en la NBA, militó en equipos como los Nets de Nueva Jersey, Hawks de Atlanta, Celtics de Boston y Wizards de Washington, y se retiró oficialmente en 2014.

Sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia del deporte más allá de sus números en la duela.