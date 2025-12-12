Crisis del Real Madrid en LaLiga: Mbappé en duda y hasta 13 bajas ante Alavés

    Crisis del Real Madrid en LaLiga: Mbappé en duda y hasta 13 bajas ante Alavés
    Vinícius Jr. y Rodrygo asumirán el peso ofensivo del Real Madrid ante la posible baja de Mbappé y la ola de ausencias. FOTO: AP

El Real Madrid enfrentará al Alavés con una crisis inédita de ausencias, entre lesiones y sanciones, que obliga a Xabi Alonso a improvisar su 11 titular en LaLiga

El Real Madrid afrontará uno de los partidos más complicados de la temporada este fin de semana cuando visite al Alavés, no solo por la exigencia del calendario, sino por una auténtica emergencia de plantilla.

El conjunto blanco podría presentarse en Mendizorroza con hasta 13 jugadores indispuestos, una situación límite que condiciona por completo el planteamiento del cuerpo técnico.

La principal incógnita gira en torno a Kylian Mbappé, quien arrastra molestias en la rodilla y no tuvo minutos en el compromiso más reciente.

Aunque su evolución es seguida día a día, en el club impera la cautela y su participación ante el Alavés no está garantizada, por lo que su ausencia es una posibilidad real.

A la duda del delantero francés se suma una larga lista de bajas que golpea especialmente a la defensa. Futbolistas como Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy y otros habituales del once no estarían disponibles, ya sea por lesión o sanción.

En el mediocampo también existen dudas físicas, mientras que en ataque la carga de partidos ha dejado al límite a varias piezas.

Este escenario obliga a Xabi Alonso a reacomodar posiciones y recurrir a soluciones de emergencia, incluyendo canteranos y cambios tácticos.

Uno de los movimientos más probables es el de Federico Valverde como lateral derecho, una función que ya ha desempeñado en contextos similares.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL REAL MADRID VS ALAVÉS

Con Mbappé fuera o iniciando en el banquillo, el 11 más probable del Real Madrid sería el siguiente:

Courtois; Valverde, Asencio, canterano, canterano; Bellingham, canterano, canterano; Rodrygo, Endrick, Vinícius Jr.

La responsabilidad ofensiva recaería principalmente en Vinícius Jr. y Rodrygo, mientras que Jude Bellingham se perfila como el eje del mediocampo en un partido donde el equilibrio será clave.

El duelo ante el Alavés se presenta como una prueba de resistencia para el Real Madrid, que buscará mantenerse competitivo en LaLiga pese a un contexto adverso pocas veces visto en el club, con un plantel mermado y decisiones obligadas desde el banquillo.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

