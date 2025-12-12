Crisis del Real Madrid en LaLiga: Mbappé en duda y hasta 13 bajas ante Alavés

El Real Madrid afrontará uno de los partidos más complicados de la temporada este fin de semana cuando visite al Alavés, no solo por la exigencia del calendario, sino por una auténtica emergencia de plantilla.

El conjunto blanco podría presentarse en Mendizorroza con hasta 13 jugadores indispuestos, una situación límite que condiciona por completo el planteamiento del cuerpo técnico.

La principal incógnita gira en torno a Kylian Mbappé, quien arrastra molestias en la rodilla y no tuvo minutos en el compromiso más reciente.

TE PUEDE INTERESAR: Ángel Correa marca y Tigres toma ventaja mínima sobre Toluca en la Final de Ida del Apertura 2025

Aunque su evolución es seguida día a día, en el club impera la cautela y su participación ante el Alavés no está garantizada, por lo que su ausencia es una posibilidad real.

A la duda del delantero francés se suma una larga lista de bajas que golpea especialmente a la defensa. Futbolistas como Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy y otros habituales del once no estarían disponibles, ya sea por lesión o sanción.