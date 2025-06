Karim López firma con Adidas: un mexicano rumbo a la élite del baloncesto mundial

Karim López, la gran promesa del baloncesto mexicano, ha firmado un contrato multianual con Adidas, una de las marcas más importantes a nivel global.

El anuncio se realizó durante el Adidas Eurocamp en Treviso, Italia, un evento que reúne a los talentos emergentes más destacados del baloncesto internacional.

Originario de Hermosillo, Sonora, y actualmente jugador de los New Zealand Breakers en la liga australiana NBL, López celebró el acuerdo con un mensaje contundente en redes sociales: “¡Movimientos poderosos solamente! Orgulloso de anunciar que me he unido a la familia Adidas Basketball”.

