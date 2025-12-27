Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

ATLANTA- Influencers cristianos de las generaciones Millennial y Z llenan cada vez con mayor frecuencia un religioso en Estados Unidos, incrementando su audiencia en plataformas digitales al guiar a los jóvenes hacia respuestas bíblicas de preguntas difíciles que no siempre encuentran respuesta en los sermones dominicales. ”Yo puedo ser ese apoyo entre semana —de lunes a sábado— para darte las cosas prácticas que te hagan sentir que no recorres solo este camino”, dijo Megan Ashley, de 35 años, desde el sofá donde graba su podcast “In Totality”. TE PUEDE INTERESAR: Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad De diversos orígenes, estos influencers hablan abiertamente de todo con su audiencia, desde ansiedades y dudas hasta citas y cultura, profundizando en las complejidades de la Biblia. Los creyentes afirman que los influencers cristianos están galvanizando a los jóvenes que buscan un significado en medio de una cultura que carece de él, en un momento en que años de disminución en la asistencia a las iglesias se han ralentizado. ”Lo que ponen a disposición es una verdad que transforma a las personas”, dijo Lecrae Moore, un rapero cristiano y podcaster. “Hay algo que está sucediendo existencialmente —sobrenaturalmente— que no puedo explicar”. Ashley y Moore son dos de media docena de populares influencers que describieron su trabajo para esta historia. Con y sin formación teológica formal, se describen a sí mismos como feligreses que no quieren que sus mensajes se encasillen en etiquetas denominacionales. Algunos crecieron en la iglesia; otros no, pero comúnmente describen que experimentaron una transformación espiritual que surgió de la adversidad o de un sentido de vacío que atribuyen a los estilos de vida seculares. ”Oye, nosotros también somos dos desastres. Está bien”, dijo Arielle Reitsma, de 36 años, coanfitriona del podcast “Girls Gone Bible”, el cual recibe más de un millón de transmisiones cada mes. Conectando en línea y en persona Estos podcasters expertos en algoritmos encajan cómodamente en una larga tradición de celebridades cristianas, dijo Zachary Sheldon, profesor de medios, religión y cultura en la Universidad de Baylor, quien mencionó al televangelista Billy Graham como un ejemplo. Trabajando de manera independiente, pueden captar audiencias con mayor facilidad que las congregaciones establecidas y los medios de comunicación.

”Exponer a las personas a la fe y desafiarlas a hacer preguntas y buscar algo más” es algo realmente bueno, dijo Sheldon. Pero destacó “peligros potenciales de otorgarles demasiada autoridad en función de su fama y su destreza en el manejo de las redes sociales”. Estos influencers fomentan la asistencia a la iglesia y hablan de llegar a una variedad de personas, incluidas aquellas que han estado particularmente desconectadas de la religión, lo cual, según las encuestas, es un número creciente de jóvenes estadounidenses. Sólo el 41% de las personas de entre 18 y 35 años que fueron encuestadas en 2023-24 señalaron que creen firmemente en Dios, frente al 65% en 2007, según el Pew Research Center. ”La gente tiene hambre espiritual, hambre emocional, y creo que, por primera vez... la gente está encontrando a Jesús incluso a través de plataformas en línea, y se están dando cuenta de que esta es la verdadera vida y plenitud”, subrayó Angela Halili, de 29 años y coanfitriona de Reitsma. TE PUEDE INTERESAR: Papa León XIV ofrece su primera Misa de Gallo, previo a Navidad, desde la Basílica de San Pedro El dúo ahora atrae a multitudes en vivo desde que comenzó el podcast hace más de dos años. Durante un evento en Atlanta advirtieron a cientos de fanáticos sobre la idolatría al trabajo o a las relaciones. Con Biblia en mano, relataron sus días como actrices de Hollywood luchando contra la adicción, el desamor y los trastornos de salud mental. Halili afirmó que Dios les trajo “una sanación radical”, y quieren que sus oyentes sepan que Dios también puede realizar “milagros” en sus vidas. Después, abrazaron y oraron con las personas en la audiencia, donde Anna Williams, de 17 años, dijo que las considera “una hermana mayor”. La vida cristiana no es fácil, pero vale la pena Incluso mientras promueven principios bíblicos como guía hacia la verdadera felicidad, los influencers aseguran que ser cristiano puede ser difícil. Dios “hace que todo sea mejor, pero eso no siempre llega de la manera que pensamos que va a llegar”, dijo la anfitriona de “In Totality”, Ashley.