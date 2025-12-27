Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro

SAO PAULO.- Un juez brasileño emitió el sábado órdenes de arresto domiciliario para diez personas halladas culpables de participar en un complot para mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder después de que perdió las elecciones de 2022.

La decisión del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes se produjo solo unas horas después de que las autoridades en el vecino Paraguay arrestaron a un excomandante de policía también condenado por el complot, y lo devolvieron a Brasil.

Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras de Brasil, fue extraditado a Brasil el viernes por la noche, después de ingresar secretamente a Paraguay y tratar de abordar un vuelo a El Salvador usando documentos paraguayos. Según la policía brasileña, Vasques se quitó su monitor de tobillo el jueves y condujo a Paraguay en un coche de alquiler.

Las diez personas sujetas a órdenes de arresto domiciliario el sábado enfrentaban medidas cautelares, como el uso de monitores de tobillo, o se les había ordenado permanecer en el mismo lugar cada noche.

Entre ellos se encuentra Filipe Martins, un exasesor de Bolsonaro. El abogado de Martins, Jeffrey Chiquini, dijo en X que presentarán una apelación.

“No hay mayor injusticia que condenar a una persona por las acciones de otra”, afirmó Chiquini.

Bolsonaro fue condenado y sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

El expresidente, que cumple su condena desde noviembre, está hospitalizado desde el miércoles. Después de someterse a una cirugía de doble hernia el jueves, su esposa Michelle Bolsonaro dijo el sábado que está bajo tratamiento por hipo persistente.