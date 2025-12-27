Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro

Internacional
/ 27 diciembre 2025
    Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
    El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025. AP

Bolsonaro fue condenado y sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022

SAO PAULO.- Un juez brasileño emitió el sábado órdenes de arresto domiciliario para diez personas halladas culpables de participar en un complot para mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder después de que perdió las elecciones de 2022.

La decisión del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes se produjo solo unas horas después de que las autoridades en el vecino Paraguay arrestaron a un excomandante de policía también condenado por el complot, y lo devolvieron a Brasil.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Bolsonaro que su hijo será candidato presidencial en 2026

Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras de Brasil, fue extraditado a Brasil el viernes por la noche, después de ingresar secretamente a Paraguay y tratar de abordar un vuelo a El Salvador usando documentos paraguayos. Según la policía brasileña, Vasques se quitó su monitor de tobillo el jueves y condujo a Paraguay en un coche de alquiler.

Las diez personas sujetas a órdenes de arresto domiciliario el sábado enfrentaban medidas cautelares, como el uso de monitores de tobillo, o se les había ordenado permanecer en el mismo lugar cada noche.

Entre ellos se encuentra Filipe Martins, un exasesor de Bolsonaro. El abogado de Martins, Jeffrey Chiquini, dijo en X que presentarán una apelación.

“No hay mayor injusticia que condenar a una persona por las acciones de otra”, afirmó Chiquini.

TE PUEDE INTERESAR: Senado de Brasil da luz verde a ley con la que se podría reducir la condena de Bolsonaro

Bolsonaro fue condenado y sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

El expresidente, que cumple su condena desde noviembre, está hospitalizado desde el miércoles. Después de someterse a una cirugía de doble hernia el jueves, su esposa Michelle Bolsonaro dijo el sábado que está bajo tratamiento por hipo persistente.

$!La sombra de un simpatizante del expresidente Jair Bolsonaro se proyecta sobre una imagen suya expuesta fuera del hospital donde fue trasladado de prisión para cirugía, en Brasilia, Brasil, el 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres)
La sombra de un simpatizante del expresidente Jair Bolsonaro se proyecta sobre una imagen suya expuesta fuera del hospital donde fue trasladado de prisión para cirugía, en Brasilia, Brasil, el 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres) AP

“Han sido nueve meses de angustia e hipo diario”, publicó ella en redes sociales.

Los juicios contra Bolsonaro y varios generales y oficiales de policía acusados de participar en el complot han sido seguidos de cerca en Brasil, donde la democracia fue reinstaurada en 1985, después de décadas de régimen militar.

TRUMP ATENTO A CASO BOLSONARO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente describió los procedimientos contra su aliado ideológico Bolsonaro como una “cacería de brujas” y aumentó los aranceles sobre las importaciones brasileñas debido al juicio de Bolsonaro, que describió como una “vergüenza internacional”.

La administración Trump también había impuesto sanciones financieras contra De Moraes, el juez principal en el juicio de Bolsonaro. Pero el gobierno de Estados Unidos parece haber suavizado su postura tras la condena de Bolsonaro.

En noviembre, Trump firmó una orden ejecutiva reduciendo los aranceles sobre la carne de res y el café brasileños, dos de las mayores exportaciones del país a Estados Unidos.

A principios de este mes, el Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra De Moraes y su esposa, mientras ambas naciones continúan involucradas en negociaciones comerciales.

Temas


Política Internacional

Localizaciones


Brasil

Personajes


Jair Bolsonaro

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA