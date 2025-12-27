México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ

México se ha convertido en el principal beneficiado de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con un amplio reporte publicado por The Wall Street Journal (WSJ). Aunque al inicio de 2025 economistas y funcionarios anticiparon un “impacto devastador” para la economía mexicana, las cifras muestran un escenario opuesto: las exportaciones hacia el vecino del norte crecieron casi 9 por ciento entre enero y noviembre, respecto al mismo periodo de 2024. El WSJ destaca que, pese al incremento de gravámenes impuesto en la segunda administración Trump, México terminó con una tasa arancelaria efectiva más baja que la mayoría de los países con los que Estados Unidos comercia. TE PUEDE INTERESAR: Administración Trump tumba ventas de cervezas mexicanas por aranceles y antimigración; consumo en Saltillo se mantiene

Esta disparidad permitió que productos mexicanos llenaran parte del vacío dejado por las importaciones chinas, afectadas por aranceles mucho más altos —37.1 por ciento en promedio— frente al 4.7 por ciento aplicado a México. Incluso con los elevados aranceles a los automóviles, el acero y el aluminio, las exportaciones manufactureras mexicanas aumentaron casi 9 por ciento en los primeros once meses del año.

Las ventas automotrices cayeron 6 por ciento; sin embargo, otros bienes manufacturados repuntaron 17 por ciento. Un ejemplo destacado son los envíos de equipos de procesamiento de datos, que se duplicaron gracias a la expansión de centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos. El tratado comercial T-MEC también ha jugado un papel clave. Aunque el acuerdo ha sido presionado por medidas unilaterales estadounidenses, 85 por ciento de las exportaciones mexicanas siguen libres de aranceles. Aun así, México enfrenta los gravámenes más altos en una generación: 25 por ciento por contenido no estadounidense en autos, hasta 50 por ciento en aluminio y acero, y 25 por ciento para exportaciones que no cumplen con el tratado. TE PUEDE INTERESAR: Cepal alerta que aranceles y carencias en energía e infraestructura alejan inversiones de México El atractivo de México para la relocalización productiva tampoco ha disminuido. Su proximidad geográfica, costos competitivos y una manufactura consolidada continúan atrayendo a empresas que buscan instalarse cerca del mercado estadounidense. La firma Nearshore Co., con 18 plantas en el país, reportó la reactivación de proyectos manufactureros tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles, pues sus clientes concluyeron que México quedó en mejor posición que muchos competidores asiáticos.