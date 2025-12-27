‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado

CDMX.- A poco más de un año del cierre a la exportación de ganado a Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, advirtió que el sector ganadero enfrenta una “crisis silenciosa” y urgió a implementar medidas de apoyo con alcance nacional.

El legislador retomó información en la que se estima una afectación económica de 15 mil millones de pesos derivada de la contingencia sanitaria, y señaló que, aunque existen esfuerzos gubernamentales, la reactivación de exportaciones continúa pendiente.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum impulsa repavimentación: 30 trenes adquiridos y 10 ya entregados

Añorve afirmó que se requieren soluciones integrales, apoyo directo y coordinación entre autoridades y productores, al advertir que el impacto alcanza al campo, la economía regional y la seguridad alimentaria.

Entre los datos citados por el senador, mencionó pérdidas estimadas por 15 mil millones de pesos, además de cerca de un millón de becerros que no pudieron exportarse y la falta de ingreso de 700 millones de dólares para el sector.

TE PUEDE INTERESAR: Ponen fecha límite a los estados: reforma contra extorsión debe llegar a Congresos en enero

También indicó que más de dos millones de reses han sido sometidas a controles sanitarios, lo que —según su señalamiento— encareció la producción entre mil 200 y 2 mil pesos por animal.

El coordinador priista sostuvo que, ante el cierre de exportaciones, ganaderos han tenido que colocar producto en el mercado nacional a menor precio, absorber costos sanitarios y reducir inventarios para sostener su operación.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila y Tabasco, en foco: el cierre de 2025 aún deja zonas del país bajo sequía, reporta el SMN

Añorve añadió que, con base en cifras del propio gobierno, se registran casi 12 mil casos de gusano barrenador, y que los estados con mayor presencia son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Campeche.

Finalmente, el senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema con acciones que permitan contener la plaga y restablecer condiciones para la exportación. Con información de El Universal