/ 27 diciembre 2025
    ‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
    El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema. /FOTO: ESPECIAL

El coordinador del PRI en el Senado retomó cifras difundidas sobre el impacto económico del gusano barrenador y pidió acelerar medidas para reactivar exportaciones

CDMX.- A poco más de un año del cierre a la exportación de ganado a Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, advirtió que el sector ganadero enfrenta una “crisis silenciosa” y urgió a implementar medidas de apoyo con alcance nacional.

El legislador retomó información en la que se estima una afectación económica de 15 mil millones de pesos derivada de la contingencia sanitaria, y señaló que, aunque existen esfuerzos gubernamentales, la reactivación de exportaciones continúa pendiente.

Añorve afirmó que se requieren soluciones integrales, apoyo directo y coordinación entre autoridades y productores, al advertir que el impacto alcanza al campo, la economía regional y la seguridad alimentaria.

Entre los datos citados por el senador, mencionó pérdidas estimadas por 15 mil millones de pesos, además de cerca de un millón de becerros que no pudieron exportarse y la falta de ingreso de 700 millones de dólares para el sector.

También indicó que más de dos millones de reses han sido sometidas a controles sanitarios, lo que —según su señalamiento— encareció la producción entre mil 200 y 2 mil pesos por animal.

El coordinador priista sostuvo que, ante el cierre de exportaciones, ganaderos han tenido que colocar producto en el mercado nacional a menor precio, absorber costos sanitarios y reducir inventarios para sostener su operación.

Añorve añadió que, con base en cifras del propio gobierno, se registran casi 12 mil casos de gusano barrenador, y que los estados con mayor presencia son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Campeche.

Finalmente, el senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema con acciones que permitan contener la plaga y restablecer condiciones para la exportación. Con información de El Universal

