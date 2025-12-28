Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado

Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado. Raúl Meza, de 28 años de edad, fue detenido, golpeado y torturado por uno de los escoltas del entonces secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, al interior de Palacio de Gobierno. TE PUEDE INTERESAR: Diputado afín al ‘Movimiento Sombrero’ pedirá ayuda a EU para esclarecer crimen de Carlos Manzo

El joven fue detenido y ahora continuará su proceso en libertad, luego de haber permanecido recluido en el Cereso "David Franco Rodríguez" acusado de sabotaje y daños. La liberación del manifestante fue informada por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor. El funcionario, dijo mediante comunicado, que la administración estatal coadyuvó con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, para que Raúl Meza, pudiera acceder a un cambio de medidas cautelares y continúe su proceso penal en libertad. El encargado de la política interna expuso, que, con esta determinación, las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la protesta, "se desarrollen con plena garantía de las actuaciones procesales, respetando los derechos de las partes involucradas". Reiteró, que la administración estatal está a favor del respeto al Estado de derecho, al debido proceso y a las garantías individuales.

¿CÓMO FUE SU DETENCIÓN? El día de la movilización para exigir justicia a menos de 24 horas del crimen contra el alcalde de Uruapan, la Guardia Civil detuvo a Raúl y a otros siete jóvenes aparentemente involucrados en los destrozos, sin embargo, todos ellos fueron liberados a excepción de Meza Abonce, quien fue vinculado a proceso por sabotaje. La defensa y su familia, denunciaron que durante la detención de Raúl, los policías incurrieron en diversas violaciones a sus Derechos Humanos, actos que fueron constatados por videos captados durante el operativo al interior del edificio gubernamental.