Knicks firman histórica racha de 10 victorias en playoffs de la NBA

Los Knicks de Nueva York están a un triunfo de volver a las Finales de la NBA y lo hacen respaldados por una racha que ya ocupa un lugar en la historia de la liga. El equipo neoyorquino acumula 10 victorias consecutivas en playoffs, una seguidilla que no solo los tiene con ventaja de 3-0 sobre los Cavaliers de Cleveland en las Finales de la Conferencia Este, sino que además rompió marcas históricas por la diferencia de puntos conseguida en ese tramo. El momento actual de Nueva York contrasta con el inicio complicado que tuvieron en la postemporada. En la primera ronda llegaron a estar abajo 2-1 frente a los Hawks, pero desde entonces cambiaron el rumbo de la serie y no han vuelto a perder.

Los Knicks cerraron aquella eliminatoria con tres triunfos consecutivos, después barrieron a 76ers en semifinales de conferencia y ahora dominan su serie ante Cleveland con tres victorias seguidas.

Más allá del invicto, lo que ha llamado la atención en la NBA es la manera en la que Nueva York ha ganado sus partidos. Durante esta racha acumulan una diferencia total de +225 puntos, el mejor registro para una seguidilla de 10 triunfos en la historia de la liga, considerando temporada regular y playoffs. La marca anterior dentro de la franquicia databa de 1969, cuando los Knicks lograron un diferencial de +168 puntos en una campaña que terminó con el campeonato. Ahora, más de cinco décadas después, el equipo volvió a colocarse en una conversación histórica. También superaron el récord que tenían los Warriors de la temporada 2016-17, quienes habían firmado un +171 durante su camino al título. Aquel conjunto era dirigido por Steve Kerr y contaba con Mike Brown dentro del cuerpo técnico, un dato que volvió a tomar relevancia tras la actuación dominante de Nueva York en esta postemporada. En el contexto general de la NBA, la referencia más cercana pertenecía a los Bucks de la campaña 1973-74, quienes consiguieron +214 puntos durante una racha de 10 encuentros, aunque solo nueve fueron victorias. La seguidilla de los Knicks también aparece entre las más largas registradas en una sola postemporada. Con 10 triunfos seguidos igualaron la quinta mejor marca histórica, todavía lejos de los 15 partidos consecutivos ganados por los Warriors en 2017, pero ya compartiendo espacio con otros equipos campeones de distintas épocas.

Otro dato que refleja el momento ofensivo del equipo es la producción anotadora. Nueva York suma 1,222 puntos en estos 10 juegos de playoffs, una cifra que solamente siete franquicias habían alcanzado anteriormente en una racha similar. En la mayoría de esos antecedentes, el equipo terminó levantando el trofeo de campeón. Ahora, los Knicks están a un paso de regresar a unas Finales de la NBA y de convertir esta racha histórica en algo más que un récord estadístico.

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