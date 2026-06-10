Mundial 2026: Dónde ver el Corea vs Chequia, duelo clave del Grupo A en Guadalajara

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    Mundial 2026: Dónde ver el Corea vs Chequia, duelo clave del Grupo A en Guadalajara
    Corea del Sur, quien ya entrena en Guadalajara, debuta junto a Chequia en el Mundial 2026 con un partido clave en el recinto que alberga a las Chivas. FOTO: ESPECIAL

Ambas selecciones se enfrentan en tierra tapatía en el segundo encuentro de la Copa del Mundo, con Son Heung-min y Patrik Schick como figuras

Corea del Sur y Chequia se enfrentan este jueves 11 de junio en uno de los partidos más atractivos del arranque del Grupo A del Mundial 2026, sector que también comparten México y Sudáfrica.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, casa que vuelve a recibir una Copa del Mundo y que tendrá un papel clave en el camino inicial del Tricolor.

El duelo está programado a las 8 de la noche, y será uno de los choques que pueden empezar a definir el rumbo de un grupo sin margen de error.

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Para Corea del Sur, el partido representa la oportunidad de confirmar su condición de candidato a pelear por los primeros lugares del sector; para Chequia, será el regreso a una vitrina mundialista en la que quiere dejar atrás dos décadas de ausencia.

La selección asiática llega con una generación de peso internacional y con Son Heung-min como gran referente. El capitán surcoreano, uno de los nombres más reconocibles del futbol mundial, aparece como el rostro de un equipo que combina experiencia, velocidad y desequilibrio por las bandas.

Junto a él, figuras como Kim Min-jae, Lee Kang-in y Hwang Hee-chan le dan a Corea una estructura competitiva para aspirar no sólo a superar la fase de grupos, sino a convertirse en una de las selecciones incómodas del torneo.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo, leyenda del futbol coreano y capitán de aquella selección que llegó a semifinales en 2002, clasificó al Mundial de forma invicta y con una base que ya sabe lo que significa competir bajo presión.

Corea del Sur disputa su undécima Copa del Mundo consecutiva, una marca que refleja regularidad, crecimiento y ambición dentro del futbol asiático.

Del otro lado aparece Chequia, un rival de estilo físico, ordenado y con jugadores acostumbrados al ritmo europeo. El conjunto checo vuelve a un Mundial después de 20 años y lo hace con una plantilla que mezcla oficio, músculo y peligro en el área.

Su principal amenaza es Patrik Schick, delantero de jerarquía internacional, acompañado por futbolistas como Tomas Soucek, Adam Hlozek, Ladislav Krejci y Lukas Provod.

Chequia no llega como favorito del grupo, pero sí como un rival capaz de complicar a cualquiera. Su fortaleza aérea, la intensidad en mediocampo y la pegada de sus atacantes la convierten en una selección peligrosa, especialmente en partidos cerrados.

Ante Corea, la clave estará en cortar los circuitos de velocidad asiáticos y aprovechar cada pelota detenida.

El antecedente reciente entre ambos favorece a Corea del Sur, que venció 2-1 a Chequia en un amistoso disputado en 2016.

Sin embargo, este escenario mundialista cambia por completo el contexto: el duelo se jugará en cancha neutral, con puntos en disputa y con la presión añadida de compartir grupo con México, anfitrión y obligado a avanzar.

Para Corea, ganar significaría meter presión inmediata al resto del Grupo A y llegar con ventaja emocional a sus siguientes compromisos.

Para Chequia, un triunfo sería un golpe de autoridad en su regreso mundialista y una señal de que no llegó sólo para competir, sino para pelear por la clasificación.

El Corea del Sur vs Chequia promete ser un choque de estilos: velocidad, movilidad y talento ofensivo por parte del equipo asiático; fuerza, orden y contundencia europea por parte del conjunto checo.

En una zona donde cada punto puede valer oro, Guadalajara tendrá una noche mundialista con aroma a partido decisivo desde la primera fecha.

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Dónde ver Corea del Sur vs Chequia

El partido entre Corea del Sur y Chequia se jugará este jueves a las 8 de la noche, en el Estadio Guadalajara. La transmisión para México está contemplada por ViX Premium, con su llamado Pase Mundial.

Posibles alineaciones

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Kang-in; Hwang Hee-chan, Son Heung-min y Cho Gue-sung.

Chequia: Matej Kovar; Vladimir Coufal, Tomas Holes, Ladislav Krejci, David Jurasek; Tomas Soucek, Lukas Provod, Pavel Sulc; Adam Hlozek, Vaclav Cerny y Patrik Schick.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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