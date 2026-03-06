LeBron James rompe récord histórico de tiros de campo en la NBA y supera marca de Kareem Abdul-Jabbar

La leyenda de los Los Angeles Lakers, LeBron James, volvió a escribir su nombre en los libros de historia de la NBA al convertirse en el jugador con más tiros de campo anotados en la historia de la liga, superando la marca que durante décadas perteneció a Kareem Abdul-Jabbar.

El récord se concretó durante el duelo entre los Lakers y los Denver Nuggets, cuando James encestó la canasta que lo llevó a 15 mil 838 tiros de campo en su carrera, dejando atrás el registro de 15 mil 837 que Abdul-Jabbar acumuló durante sus 20 temporadas en la liga.

El histórico tiro llegó con uno de los movimientos característicos de LeBron: un tiro en suspensión, con el que finalmente superó la marca del legendario pívot que se retiró en 1989 como el máximo anotador de la liga.

TE PUEDE INTERESAR: Jugadores de España presionan para no disputar la Finalissima contra Argentina en Qatar por conflicto en Medio Oriente