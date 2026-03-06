LeBron James rompe récord histórico de tiros de campo en la NBA y supera marca de Kareem Abdul-Jabbar

+ Seguir en Seguir en Google
Básquetbol
/ 6 marzo 2026
    LeBron James rompe récord histórico de tiros de campo en la NBA y supera marca de Kareem Abdul-Jabbar
    LeBron James sigue ampliando su legado en la NBA al superar a Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más tiros de campo anotados en la historia de la liga. FOTO: AP

El astro de los Lakers, LeBron James, alcanzó un nuevo hito en la NBA al convertirse en el jugador con más tiros de campo encestados en la historia

La leyenda de los Los Angeles Lakers, LeBron James, volvió a escribir su nombre en los libros de historia de la NBA al convertirse en el jugador con más tiros de campo anotados en la historia de la liga, superando la marca que durante décadas perteneció a Kareem Abdul-Jabbar.

El récord se concretó durante el duelo entre los Lakers y los Denver Nuggets, cuando James encestó la canasta que lo llevó a 15 mil 838 tiros de campo en su carrera, dejando atrás el registro de 15 mil 837 que Abdul-Jabbar acumuló durante sus 20 temporadas en la liga.

El histórico tiro llegó con uno de los movimientos característicos de LeBron: un tiro en suspensión, con el que finalmente superó la marca del legendario pívot que se retiró en 1989 como el máximo anotador de la liga.

TE PUEDE INTERESAR: Jugadores de España presionan para no disputar la Finalissima contra Argentina en Qatar por conflicto en Medio Oriente

James logró el hito en su temporada número 23 en la NBA, confirmando una longevidad excepcional en el mejor basquetbol del mundo. Este récord se suma a otros logros históricos del alero, quien en 2023 ya había superado a Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA.

A pesar del momento histórico, la noche no terminó con triunfo para los Lakers. El equipo angelino cayó 120-113 ante Denver, en un partido donde Nikola Jokić lideró a los Nuggets con un triple-doble.

LeBron finalizó el encuentro con 16 puntos y siete canastas, suficientes para establecer la nueva marca histórica. Sin embargo, el veterano también sufrió un golpe en el codo izquierdo en el último cuarto, lo que lo obligó a abandonar el juego antes del final.

El nuevo registro reafirma el impacto de LeBron James en la historia del basquetbol. A sus más de dos décadas en la liga, el jugador de los Lakers sigue acumulando marcas que antes parecían intocables, consolidándose como uno de los atletas más dominantes y duraderos que ha tenido la NBA.

Con más de 43 mil puntos en temporada regular y múltiples récords en su poder, el legado de LeBron continúa creciendo temporada tras temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basquetbol
resultados
Récords

Localizaciones


Los Ángeles

Personajes


Lebron James

Organizaciones


NBA
Los Angeles Lakers

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, compartió reflexiones sobre liderazgo, desarrollo profesional y el papel de las mujeres en la industria

Marcela Barreiro: liderazgo con congruencia, vulnerabilidad y libertad personal
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC.

China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Reducir la dependencia económica en insumos intermedios de industrias como la cárnica, automotriz y farmacéutica será clave para negociar este tratado de libre comercio.

México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un “botiquín de apoyo” y materiales educativos para identificar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes.

Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes