LeBron James rompe récord histórico de tiros de campo en la NBA y supera marca de Kareem Abdul-Jabbar
El astro de los Lakers, LeBron James, alcanzó un nuevo hito en la NBA al convertirse en el jugador con más tiros de campo encestados en la historia
La leyenda de los Los Angeles Lakers, LeBron James, volvió a escribir su nombre en los libros de historia de la NBA al convertirse en el jugador con más tiros de campo anotados en la historia de la liga, superando la marca que durante décadas perteneció a Kareem Abdul-Jabbar.
El récord se concretó durante el duelo entre los Lakers y los Denver Nuggets, cuando James encestó la canasta que lo llevó a 15 mil 838 tiros de campo en su carrera, dejando atrás el registro de 15 mil 837 que Abdul-Jabbar acumuló durante sus 20 temporadas en la liga.
El histórico tiro llegó con uno de los movimientos característicos de LeBron: un tiro en suspensión, con el que finalmente superó la marca del legendario pívot que se retiró en 1989 como el máximo anotador de la liga.
James logró el hito en su temporada número 23 en la NBA, confirmando una longevidad excepcional en el mejor basquetbol del mundo. Este récord se suma a otros logros históricos del alero, quien en 2023 ya había superado a Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA.
A pesar del momento histórico, la noche no terminó con triunfo para los Lakers. El equipo angelino cayó 120-113 ante Denver, en un partido donde Nikola Jokić lideró a los Nuggets con un triple-doble.
LeBron finalizó el encuentro con 16 puntos y siete canastas, suficientes para establecer la nueva marca histórica. Sin embargo, el veterano también sufrió un golpe en el codo izquierdo en el último cuarto, lo que lo obligó a abandonar el juego antes del final.
El nuevo registro reafirma el impacto de LeBron James en la historia del basquetbol. A sus más de dos décadas en la liga, el jugador de los Lakers sigue acumulando marcas que antes parecían intocables, consolidándose como uno de los atletas más dominantes y duraderos que ha tenido la NBA.
Con más de 43 mil puntos en temporada regular y múltiples récords en su poder, el legado de LeBron continúa creciendo temporada tras temporada.