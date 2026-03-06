Jugadores de España presionan para no disputar la Finalissima contra Argentina en Qatar por conflicto en Medio Oriente
Futbolistas de la Selección de España y la Asociación de Futbolistas Españoles solicitaron cambiar la sede de la Finalissima 2026, debido a la tensión geopolítica en Medio Oriente y por motivos de seguridad
La Selección de España se encuentra en medio de una fuerte polémica internacional luego de que varios futbolistas y el sindicato que los representa exigieran que la Finalissima frente a Argentina no se dispute en Qatar, debido a la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.
El partido, programado para el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Doha, enfrenta al campeón de la Eurocopa 2024 (España) contra el ganador de la Copa América 2024 (Argentina), en la cuarta edición del torneo que mide a los monarcas de Europa y Sudamérica.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado en el que pidió públicamente modificar la sede del encuentro por motivos de seguridad.
El organismo respaldó la postura de varios jugadores de la selección, quienes consideran que no deben disputar el partido en una zona afectada por conflictos militares.
El sindicato señaló que “en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de los jugadores”, en referencia a la situación geopolítica que afecta a Qatar y a varios países de la región.
La postura fue respaldada también por el entorno del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que ha pedido evaluar otras sedes para evitar riesgos innecesarios para el plantel.
La preocupación surgió luego de una escalada militar en Medio Oriente, que ha incluido ataques y represalias entre potencias regionales y ha provocado incertidumbre en Qatar, país que originalmente fue elegido para albergar el duelo.
Como medida preventiva, autoridades deportivas en el país incluso suspendieron temporalmente algunas competencias locales, lo que aumentó las dudas sobre la viabilidad de organizar eventos internacionales en el corto plazo.
UEFA y Conmebol analizan alternativas para sede de la Finalissima
Ante la presión de los futbolistas y el contexto de seguridad, UEFA y Conmebol analizan la posibilidad de cambiar la sede del partido, mientras continúan las conversaciones con las federaciones de España y Argentina.
Entre las opciones que se han mencionado aparecen estadios en Europa, ya que varios dirigentes consideran que sería una alternativa más segura y logística para ambos equipos.
Por ahora, la Finalissima no ha sido cancelada, pero su sede y organización permanecen bajo revisión mientras las autoridades deportivas evalúan el impacto del conflicto en la región.
Si se mantiene el duelo, sería el primer enfrentamiento oficial entre la España campeona de Europa y la Argentina de Lionel Messi, actual monarca de América y vigente campeona del torneo tras vencer a Italia en 2022.