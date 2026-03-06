Jugadores de España presionan para no disputar la Finalissima contra Argentina en Qatar por conflicto en Medio Oriente

La Selección de España se encuentra en medio de una fuerte polémica internacional luego de que varios futbolistas y el sindicato que los representa exigieran que la Finalissima frente a Argentina no se dispute en Qatar, debido a la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.

El partido, programado para el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Doha, enfrenta al campeón de la Eurocopa 2024 (España) contra el ganador de la Copa América 2024 (Argentina), en la cuarta edición del torneo que mide a los monarcas de Europa y Sudamérica.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado en el que pidió públicamente modificar la sede del encuentro por motivos de seguridad.

El organismo respaldó la postura de varios jugadores de la selección, quienes consideran que no deben disputar el partido en una zona afectada por conflictos militares.