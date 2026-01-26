Acereros de Monclova refuerza su apuesta por el talento mexicano con Emir Romero y Damián Gómez

La organización de los Acereros de Monclova concretó la firma de dos peloteros formados en la Liga Culiacán AC: Manuel Emir Romero Franco y Edgar Damián Gómez Castañeda, quienes se incorporan a su proceso de desarrollo como parte de la apuesta del club por el talento mexicano desde edades tempranas.

Manuel Emir Romero Franco, de 13 años, inició su formación en la Liga Culiacán AC a los cuatro años de edad. A lo largo de su paso por distintas categorías, participó de manera constante en torneos estatales, regionales y nacionales, lo que le permitió construir experiencia competitiva desde etapas tempranas. Su desarrollo contó con el acompañamiento permanente de sus padres, Manuel Alfonso Romero García y Carmen Alicia Franco Alcaraz.

Entre los resultados más relevantes de Emir se encuentran el campeonato de cuadrangulares en el Torneo Nacional de Ligas categoría Pañalitos en Mazatlán 2017, así como su desempeño en categorías infantiles, donde fue campeón pitcher en la Liga Culiacán AC. En la etapa U12, formó parte del equipo campeón estatal y subcampeón nacional de la Copa Telmex, además de cerrar como campeón de bateo en la fase nacional celebrada en Aguascalientes. También participó en la MLB Cup Infantil Menor en la Ciudad de México y obtuvo un tercer lugar nacional U12 en Culiacán.

En categorías recientes, Romero Franco fue campeón de cuadrangulares en la temporada 2023–2024 de la Liga Culiacán AC y en el Torneo Nacional Cal Ripken en Delicias, Chihuahua. Durante la temporada 2024–2025 registró una actuación destacada al cerrar como campeón de bateo, de jonrones y pitcher, además de contribuir al tercer lugar nacional de regiones 2025. Actualmente forma parte del proceso CONADE categoría Pre Junior 2026.