Acereros de Monclova refuerza su apuesta por el talento mexicano con Emir Romero y Damián Gómez
La organización incorporó a a ambos peloteros de Culiacán a su proceso de desarrollo, como parte de su estrategia de detección y formación de talento
La organización de los Acereros de Monclova concretó la firma de dos peloteros formados en la Liga Culiacán AC: Manuel Emir Romero Franco y Edgar Damián Gómez Castañeda, quienes se incorporan a su proceso de desarrollo como parte de la apuesta del club por el talento mexicano desde edades tempranas.
Manuel Emir Romero Franco, de 13 años, inició su formación en la Liga Culiacán AC a los cuatro años de edad. A lo largo de su paso por distintas categorías, participó de manera constante en torneos estatales, regionales y nacionales, lo que le permitió construir experiencia competitiva desde etapas tempranas. Su desarrollo contó con el acompañamiento permanente de sus padres, Manuel Alfonso Romero García y Carmen Alicia Franco Alcaraz.
Entre los resultados más relevantes de Emir se encuentran el campeonato de cuadrangulares en el Torneo Nacional de Ligas categoría Pañalitos en Mazatlán 2017, así como su desempeño en categorías infantiles, donde fue campeón pitcher en la Liga Culiacán AC. En la etapa U12, formó parte del equipo campeón estatal y subcampeón nacional de la Copa Telmex, además de cerrar como campeón de bateo en la fase nacional celebrada en Aguascalientes. También participó en la MLB Cup Infantil Menor en la Ciudad de México y obtuvo un tercer lugar nacional U12 en Culiacán.
En categorías recientes, Romero Franco fue campeón de cuadrangulares en la temporada 2023–2024 de la Liga Culiacán AC y en el Torneo Nacional Cal Ripken en Delicias, Chihuahua. Durante la temporada 2024–2025 registró una actuación destacada al cerrar como campeón de bateo, de jonrones y pitcher, además de contribuir al tercer lugar nacional de regiones 2025. Actualmente forma parte del proceso CONADE categoría Pre Junior 2026.
Por su parte, Edgar Damián Gómez Castañeda también comenzó su camino en el beisbol a los cuatro años dentro de la Liga Culiacán AC. Su proceso formativo abarcó las categorías Infantil Menor e Infantil Mayor, con participación en selecciones distritales, estatales y regionales. A lo largo de su trayectoria, Damián compitió en torneos de alcance nacional como la Copa Telmex, la MLB Cup y el Cal Ripken, acumulando experiencia en distintos escenarios competitivos.
El desarrollo de Gómez Castañeda estuvo respaldado por el trabajo de diversos entrenadores y por el apoyo constante de su familia, factores que influyeron en su crecimiento deportivo y personal. Su firma representa el siguiente paso dentro de un proceso construido con continuidad y constancia.
La Liga Culiacán AC reconoció el trabajo colectivo de entrenadores, formadores y academias que acompañaron a ambos jugadores. Las incorporaciones de Emir Romero y Damián Gómez refuerzan la presencia de talento formado en la Región III dentro de una organización profesional, en una etapa que marca el inicio de un nuevo ciclo en sus carreras.