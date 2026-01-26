¿Quieres jugar futbol americano? Valkirias abre inscripciones para mujeres en Saltillo

El equipo Valkirias Tackle Saltillo anunció la apertura de inscripciones para integrar a nuevas jugadoras a su programa de futbol americano, marcando su regreso formal a los entrenamientos y a la actividad competitiva. La convocatoria está dirigida a mujeres interesadas en practicar tackle football, sin importar si cuentan o no con experiencia previa en este deporte.

A través de sus canales de comunicación, la organización informó que el proceso de reclutamiento busca ampliar su roster y fortalecer distintas posiciones de cara a los siguientes ciclos de trabajo. La invitación está abierta a quienes deseen aprender desde cero, así como a jugadoras que ya tengan antecedentes en futbol americano o en otras disciplinas deportivas y quieran integrarse a un proyecto estructurado.

Valkirias Tackle Saltillo destacó que el requisito principal para sumarse al equipo es el compromiso con los entrenamientos y la disposición para trabajar en conjunto. El programa contempla el desarrollo técnico y táctico del juego, además de la preparación física necesaria para la práctica del tackle football, bajo un esquema progresivo que se adapta al nivel de cada jugadora.