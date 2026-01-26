¿Quieres jugar futbol americano? Valkirias abre inscripciones para mujeres en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La convocatoria está dirigida a mujeres con o sin experiencia, interesadas en entrenar y formar parte de un programa estructurado de tackle football en la ciudad
El equipo Valkirias Tackle Saltillo anunció la apertura de inscripciones para integrar a nuevas jugadoras a su programa de futbol americano, marcando su regreso formal a los entrenamientos y a la actividad competitiva. La convocatoria está dirigida a mujeres interesadas en practicar tackle football, sin importar si cuentan o no con experiencia previa en este deporte.
A través de sus canales de comunicación, la organización informó que el proceso de reclutamiento busca ampliar su roster y fortalecer distintas posiciones de cara a los siguientes ciclos de trabajo. La invitación está abierta a quienes deseen aprender desde cero, así como a jugadoras que ya tengan antecedentes en futbol americano o en otras disciplinas deportivas y quieran integrarse a un proyecto estructurado.
TE PUEDE INTERESAR: América vs Necaxa cambia de horario por concierto de Kanye West en la CDMX
Valkirias Tackle Saltillo destacó que el requisito principal para sumarse al equipo es el compromiso con los entrenamientos y la disposición para trabajar en conjunto. El programa contempla el desarrollo técnico y táctico del juego, además de la preparación física necesaria para la práctica del tackle football, bajo un esquema progresivo que se adapta al nivel de cada jugadora.
Los entrenamientos se llevan a cabo tres veces por semana, los días martes, miércoles y jueves, en horarios nocturnos de 8:00 y 9:30 de la noche. Esta dinámica permite que estudiantes y personas que trabajan puedan considerar la actividad deportiva dentro de su rutina semanal, sin interferir con otras responsabilidades.
La directiva del equipo señaló que el futbol americano femenil ha registrado un crecimiento constante en la región, tanto en participación como en interés, lo que ha impulsado a Valkirias a mantener abiertas sus puertas a nuevas integrantes. La incorporación de jugadoras debutantes también forma parte de una estrategia para fomentar la práctica del deporte y generar procesos de formación a mediano y largo plazo.
Además del aspecto deportivo, el equipo promueve un entorno de apoyo y trabajo colectivo, donde las jugadoras pueden desarrollar habilidades dentro y fuera del campo. La experiencia en Valkirias incluye entrenamientos, preparación para competencias y la posibilidad de integrarse a torneos y ligas conforme avance el proceso de cada integrante.
Las personas interesadas en formar parte de Valkirias Tackle Saltillo pueden solicitar información directamente vía WhatsApp al número 844 774 9021, donde se brindan detalles sobre requisitos, sedes de entrenamiento y pasos para completar la inscripción.
Con esta convocatoria, Valkirias reafirma su intención de seguir construyendo un proyecto de futbol americano femenil en Saltillo, enfocado en la formación, la constancia y la integración de nuevas jugadoras al emparrillado.