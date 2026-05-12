Alek Thomas llega a los Dodgers: Los Ángeles adquieren al jardinero mexicano en cambio con Arizona

Alek Thomas tendrá una nueva oportunidad en Grandes Ligas y lo hará con una de las franquicias más mediáticas del beisbol. Los Dodgers de Los Ángeles adquirieron este martes al jardinero mexicano en un cambio con los Diamondbacks de Arizona, movimiento que refuerza la profundidad del outfield angelino y abre un nuevo capítulo para el pelotero de 26 años. La operación envió al prospecto venezolano José Requena, jardinero de 17 años, a la organización de Arizona. Para hacer espacio en el roster de 40 jugadores, los Dodgers designaron para asignación a Michael Siani, de acuerdo con los reportes del movimiento anunciado este martes.

Thomas llega a Los Ángeles después de un arranque complicado en la Temporada 2026 de MLB. Con los Diamondbacks registraba promedio de .181, dos cuadrangulares y 10 carreras producidas en 28 juegos, números que llevaron a Arizona a designarlo para asignación la semana pasada. Sin embargo, su defensa, velocidad y experiencia en postemporada lo mantienen como una pieza atractiva para los campeones de la Liga Nacional Oeste. El mexicano ya sabe lo que significa brillar en escenarios grandes. Durante la postemporada de 2023 fue parte importante de los Diamondbacks de Arizona que alcanzaron la Serie Mundial, con cuatro jonrones en octubre y actuaciones que lo colocaron como uno de los rostros jóvenes más recordados de aquella carrera. Además, su vínculo con México se fortaleció al representar al país en el Clásico Mundial de Beisbol. Para los Dodgers de Los Ángeles, el fichaje representa una apuesta de bajo riesgo con potencial de recompensa. Thomas es bateador zurdo, puede cubrir el jardín central y podría ser utilizado como reemplazo defensivo, corredor emergente o pieza de profundidad en una plantilla cargada de talento.

En una novena donde conviven figuras de talla internacional, el mexicano buscará recuperar confianza y ganarse un lugar dentro de un equipo acostumbrado a pelear por la Serie Mundial. El movimiento también tiene un ingrediente especial para la afición mexicana y latina en Los Ángeles. Tras el legado histórico de Fernando Valenzuela y la fuerte conexión de los Dodgers con México, la llegada de Alek Thomas vuelve a colocar a un pelotero con raíces mexicanas bajo los reflectores de una de las plazas más importantes de MLB. El dato clave de Thomas Alek Thomas suma 448 juegos de experiencia en Grandes Ligas, con promedio de .230, 31 cuadrangulares y 143 carreras producidas en su carrera.

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