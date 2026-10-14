Brewers vencen a Dodgers y quedan a un triunfo de la Serie Mundial 2026

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    Brewers vencen a Dodgers y quedan a un triunfo de la Serie Mundial 2026
    Garrett Mitchell amplió la ventaja de los Brewers con otro cuadrangular en el séptimo episodio, que colocó la pizarra 4-2 ante los Dodgers. FOTO: AP

Los Dodgers dejaron escapar la ventaja en la séptima entrada y ahora necesitan ganar para evitar la eliminación y mantener vivo el sueño del tricampeonato

Los Brewers de Milwaukee dieron otro paso hacia la Serie Mundial 2026 al vencer 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, disputado este miércoles en el Dodger Stadium. Con este resultado, los Cerveceros tomaron ventaja de 3-0 en la eliminatoria y quedaron a una victoria de conquistar el campeonato del circuito.

Milwaukee encontró la primera carrera desde el inicio del encuentro gracias a Jackson Chourio, quien conectó un cuadrangular solitario en la primera entrada para poner en ventaja a los visitantes. El batazo fue el segundo jonrón del venezolano en la postemporada y marcó el rumbo de un partido que durante seis episodios se mantuvo cerrado.

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Del otro lado, Blake Snell sostuvo a los Dodgers en la pelea durante gran parte de su apertura. El lanzador angelino acumuló nueve ponches y limitó a la ofensiva de Milwaukee, que no consiguió ampliar su ventaja durante las siguientes entradas.

Los Ángeles también tuvo dificultades para responder. Aunque Kyle Tucker conectó el primer imparable de los locales en la segunda entrada, la ofensiva no encontró la manera de producir carreras ante el pitcheo visitante.

La reacción angelina llegó hasta el sexto episodio. Después de que Abner Uribe otorgara tres bases por bolas consecutivas, Will Smith conectó un doblete al jardín central que permitió las anotaciones de Teoscar Hernández y Kyle Tucker. Los Dodgers tomaron entonces una ventaja de 2-1 y parecían tener la oportunidad de cambiar el rumbo del encuentro.

Sin embargo, Milwaukee respondió de inmediato en la séptima entrada. Jake Bauers conectó un cuadrangular de dos carreras que devolvió la ventaja a los Cerveceros, mientras que Garrett Mitchell amplió la diferencia con otro jonrón solitario. Los dos batazos terminaron con la labor de Snell y colocaron el marcador 4-2 a favor de los visitantes.

Los Brewers continuaron presionando en los episodios finales. En la octava entrada, Brice Turang anotó la quinta carrera tras un lanzamiento descontrolado del relevista Justin Wrobleski, quien no consiguió contener el ataque de Milwaukee.

La sexta anotación llegó en la novena entrada, cuando Joey Ortiz conectó un sencillo que permitió a Cooper Pratt cruzar el plato. Con una ventaja de cuatro carreras, los visitantes quedaron a tres outs de asegurar el triunfo.

Los Dodgers tuvieron una última oportunidad para acercarse en la parte baja del noveno inning, pero no lograron responder. Enrique Hernández fue retirado con una línea al jardín derecho, Tommy Edman cayó ponchado y Mookie Betts entregó el último out tras abanicar el tercer strike.

Con el 6-2 definitivo, los Brewers sumaron su tercera victoria consecutiva sobre los Dodgers y quedaron a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

La novena de Los Ángeles, que busca convertirse en tricampeona de las Grandes Ligas, quedó contra las cuerdas y obligada a ganar el siguiente encuentro para mantener vivas sus aspiraciones. Milwaukee, por su parte, tendrá la oportunidad de cerrar la serie y asegurar el título de la Liga Nacional en el próximo duelo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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