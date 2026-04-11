¡Bombazo en la LMB! Justin Turner, exfigura de Dodgers, es nuevo jugador de Toros de Tijuana

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Béisbol
/ 11 abril 2026
    ¡Bombazo en la LMB! Justin Turner, exfigura de Dodgers, es nuevo jugador de Toros de Tijuana
    Justin Turner dejó huella en la MLB como campeón de Serie Mundial, dos veces All-Star y referente ofensivo con más de 200 jonrones en su carrera en Grandes Ligas. FOTO: X/TOROS DE TIJUANA

El campeón de Serie Mundial y uno de los nombres más reconocidos de las Grandes Ligas en la última década forma parte del movimiento que eleva el impacto mediático de la Liga Mexicana de Beisbol

Los Toros de Tijuana encendieron a la afición fronteriza este sábado 11 de abril al confirmar de manera oficial la contratación de Justin Turner, veterano pelotero con largo recorrido en las Grandes Ligas, quien se convertirá en una de las caras más llamativas de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La propia organización publicó en sus redes sociales el anuncio con el mensaje de que ya es oficial que Turner se convirtió en Toro de Tijuana.

Con ello, el conjunto bajacaliforniano concretó uno de los movimientos de mayor impacto mediático en el beisbol mexicano reciente, al sumar a un pelotero que fue referente de Dodgers de Los Ángeles y que también pasó por Orioles de Baltimore, Mets de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto, Marineros de Seattle y Cachorros de Chicago.

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MLB reportó previamente que Turner quedó en agencia libre tras la decisión de Chicago de declinar su opción para 2026.

La llegada del infielder estadounidense representa un golpe de autoridad para Toros de Tijuana, que apuesta por experiencia, jerarquía y nombre internacional para fortalecer su roster en la campaña 2026.

Turner, de 41 años, presume una trayectoria de 17 temporadas en MLB, con dos selecciones al Juego de Estrellas, un campeonato de Serie Mundial en 2020 y reputación de bateador oportuno en escenarios grandes.

Durante su carrera en Grandes Ligas, Justin Turner registró promedio de bateo de .283, conectó 201 cuadrangulares, sumó mil 617 imparables y produjo 832 carreras, números que lo colocan como un refuerzo de enorme peso para cualquier lineup en la Liga Mexicana.

Más allá de su defensiva en las esquinas del cuadro, también ofrece versatilidad como bateador designado, algo que puede darle distintas variantes al manager de la novena tijuanense.

Turner aterriza en la ciudad para enfundarse la franela de los Toros, por lo que la expectativa alrededor del Mobil Park y del arranque de la temporada crece de forma importante.

En el plano deportivo, la firma también manda un mensaje claro al resto de la Zona Norte: los Toros quieren ser protagonistas desde el inicio.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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