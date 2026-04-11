¡Bombazo en la LMB! Justin Turner, exfigura de Dodgers, es nuevo jugador de Toros de Tijuana

Los Toros de Tijuana encendieron a la afición fronteriza este sábado 11 de abril al confirmar de manera oficial la contratación de Justin Turner, veterano pelotero con largo recorrido en las Grandes Ligas, quien se convertirá en una de las caras más llamativas de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La propia organización publicó en sus redes sociales el anuncio con el mensaje de que ya es oficial que Turner se convirtió en Toro de Tijuana.

Con ello, el conjunto bajacaliforniano concretó uno de los movimientos de mayor impacto mediático en el beisbol mexicano reciente, al sumar a un pelotero que fue referente de Dodgers de Los Ángeles y que también pasó por Orioles de Baltimore, Mets de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto, Marineros de Seattle y Cachorros de Chicago.