Final Masters 1000 Montecarlo 2026: Alcaraz vs Sinner por el No. 1; horario y dónde ver

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Tenis
/ 11 abril 2026
    Final Masters 1000 Montecarlo 2026: Alcaraz vs Sinner por el No. 1; horario y dónde ver
    Jannik Sinner y Carlos Alcaraz protagonizan la Final del Masters de Montecarlo 2026, en un duelo que también pondrá en juego el número uno del ranking ATP. FOTOS: EFE

La Final del Masters tendrá un choque de época entre Sinner y Alcaraz, en un partido que no solo definirá al campeón sobre arcilla en el Principado, sino también al próximo número uno del ranking ATP

La Final del Masters de Montecarlo 2026 ya tiene a sus protagonistas y promete ser uno de los partidos más esperados del calendario: Jannik Sinner frente a Carlos Alcaraz.

El italiano avanzó tras derrotar a Alexander Zverev en Semifinales, mientras que el español selló su pase después de imponerse a Valentin Vacherot, vigente con ello la defensa de su corona en el Principado.

El duelo entre Sinner y Alcaraz llega cargado de ingredientes de alto impacto. El español domina el historial directo por 10-6, aunque el italiano se quedó con el enfrentamiento más reciente entre ambos en la Final de las ATP Finals de noviembre.

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Además, los dos llegan igualados en varias marcas de peso: ambos suman 26 títulos de nivel ATP y 66 semanas como número uno del mundo.

Por si fuera poco, el partido en Montecarlo entregará un premio doble. ATP confirmó que el ganador de la Final aparecerá el lunes como nuevo número uno del ranking, por lo que el trofeo y la cima del tenis mundial estarán en juego al mismo tiempo.

Eso convierte esta definición en mucho más que una simple batalla por un Masters 1000: será otro capítulo grande en la rivalidad que ya marca a una generación.

La Final está programada este domingo 12 de abril a las 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México. La transmisión está anunciada por ESPN2 y por Disney+ Plan Premium, plataformas que han llevado la cobertura del torneo en la región.

Así, la Final del Masters de Montecarlo 2026 entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz podrá verse en televisión y streaming, en un cruce que apunta a paralizar la mañana del tenis.

Alcaraz buscará refrendar el título que ya conquistó en el Principado, mientras Sinner intentará sumar su primera corona allí y dar el golpe para quedarse también con la cima del ranking.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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