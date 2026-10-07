Brewers eliminan a Padres y avanzan a la Serie de Campeonato de MLB 2026; enfrentarán a Dodgers

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    Brewers eliminan a Padres y avanzan a la Serie de Campeonato de MLB 2026; enfrentarán a Dodgers
    Los Brewers de Milwaukee celebraron su clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras eliminar 3-1 a los Padres de San Diego en los Playoffs de MLB 2026. FOTO: AP

Milwaukee conquistó Petco Park con un triunfo de 3-1, ganó la Serie Divisional por 3-1 y mantiene vivo su sueño de conquistar la Serie Mundial

Los Brewers de Milwaukee dieron otro paso hacia el título de las Grandes Ligas al derrotar 3-1 a los Padres de San Diego, este miércoles, en el Petco Park.

Con el resultado, los Cerveceros conquistaron 3-1 la Serie Divisional de la Liga Nacional y aseguraron su boleto a la Serie de Campeonato de los Playoffs de MLB 2026.

El equipo dirigido por Pat Murphy encontró la fórmula para silenciar a los aficionados locales mediante una combinación de bateo oportuno, defensa y relevistas efectivos.

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Milwaukee llegó al cuarto encuentro con ventaja de 2-1 y evitó regresar a casa para disputar un quinto partido decisivo.

La ofensiva visitante abrió el marcador en la tercera entrada gracias a un sencillo productor de Garrett Mitchell, que puso el 1-0.

Sin embargo, Fernando Tatis Jr. respondió en el cierre del mismo episodio con un cuadrangular solitario frente al abridor Robert Gasser para empatar las acciones.

El momento determinante apareció en el quinto inning, cuando Jackson Chourio conectó un sencillo productor que devolvió la ventaja a Milwaukee.

Una carrera adicional en la sexta entrada amplió la diferencia a 3-1 y dejó a San Diego obligado a reaccionar ante el bullpen rival.

El relevo marcó la diferencia. Aaron Ashby lanzó tres innings sin hits y ponchó a tres para llevarse la victoria, mientras Trevor Megill logró el salvamento.

Los Padres sumaron tres imparables frente a los 10 de Milwaukee, sin poder reaccionar.

La defensa también fue clave: en la octava entrada, Mitchell atrapó un batazo profundo de Machado junto a la barda y evitó que San Diego reabriera la pelea.

Los Cerveceros resistieron hasta el último out y celebraron en territorio enemigo.

Milwaukee había ganado los dos primeros juegos por 3-2 y 4-3, antes de caer 4-3 en el tercero.

Tras firmar 103 victorias en temporada regular, buscará dar el siguiente golpe frente a los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones, por el título del Viejo Circuito y un boleto a la Serie Mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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